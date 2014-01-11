صرفه جویی 1.5 میلیون متر مکعبی مصرف گاز در قم/ گاز کارخانه فولاد قطع است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرجی غروب شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اظهار کرد: مصرف فعلی گاز در استان قم 6 تا 7 میلیون متر مکعب است و خوشبختانه مردم قم در 3 هفته گذشته به دلیل فرهنگ سازی انجام شده، بین یک تا یک و نیم میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی کرده اند.

وی ضریب نفوذ شبکه گازرسانی در استان قم را 98 درصد اعلام کرد و گفت: 98 روستا و 6 شهر استان قم گازدار هستند که در مجموع شامل 320 هزار مشترک است.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان قم 4 هزار و 200 کیلومتر شبکه گازرسانی در استان قم وجود دارد.

وی با بیان اینکه ایران مقام اول را در ذخایر گاز داراست اظهار کرد: ذخایر گاز جهان 187.3 تریلیون متر مکعب است و ذخایر گاز ایران 33.6 تریلیون و روسیه 32.9 تریلیون مترمکعب است.

فرجی با اشاره به اینکه شدت مصرف انرژی در ایران زیاد است، خواستار صرفه جویی بیشتر خانواده ها شد و گفت: متاسفانه میزان مصرف گاز در ایران چهار برابر متوسط جهانی است.

وی گفت: بر اساس اعلام مسئولان وزارت نیرو، 60 میلیون متر مکعب طراز منفی در بخش گاز داریم. که اگر 21 میلیون خانواری که تحت پوشش گاز هستند هر کدام چند متر مکعب صرفه جویی کنند طراز منفی پر می شود.

مدیرعامل شرکت گاز به شهروندان توصیه کرد با لباس گرم و مناسب در خانه و محل کار تردد کنند.

وی گفت: ادارات و نهادها باید موتورخانه ها را به کنترل هوشمند یا رادیاتورها را با شیر ترموستاتیک مجهز کنند.

فرجی با اشاره به قطع بودن گاز بسیاری از کارخانه های بزرگ و نیروگاه ها از جمله کارخانه فولاد قم گفت: امیدواریم هیچ موقع قطعی گاز به سمت واحدهای خانگی نرود.