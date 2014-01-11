شورای شهر گرگان پاسخ مناسبی به شهروندان برای تعیین تکلیف شهردار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی در چهل و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: جلسه فوق العاده ای هفته پیش در جلسه شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضعیت نامشخص شهردار مطرح شد که متاسفانه به دلیل اختلاف نظر اعضای شورا به جایی نرسید.

وی ادامه داد: با توجه به وقفه زمانی زیادی که در اعلام حکم شهردار گرگان پیش آمده، بستر مناسبی حتی پس از آمدن شهردار مهیا نیست.

چراغعلی در خصوص اراضی خریداری شده واقع در کوی دخانیات و فرهنگ شهر از سوی شهرداری گرگان گفت: خریداری زمین با هدف ایجاد پارک و فضای سبز انجام شد در حالی که پس از مدتی زمین مذکور را به شرکت تعاونی یکی از دستگاههای اجرایی جهت ساز و ساز قرارداد.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان بیان داشت: این زمین به جهت ایجاد پارک و فضای سبز برای شهروندان مالکیت عمومی دارد و حتی اگر به تملک این بخش دولتی نیز درآمده باشد نیز ساخت و ساز در این مکان نادرست است.

وی خاطر نشان کرد: نماینده ولی فقیه نیز به محض اطلاع از این موضوع آشفته شده و خواستار پیگیری جدی جهت ساخت پارک و فضای سبز برای شهروندان گرگانی شده است.

عبدالرضا چراغعلی از استعفای خود در این جلسه علنی خبر داد و افزود: علی رغم فشارهای زیاد اجتماعی که بر دوشم است از شورای اسلامی شهر گرگان استعفا می دهم.

وی ادامه داد: به عنوان مدیر کل شهری و شورای استان در استانداری گلستان مشغول به فعالیت خواهم شد که کار در این سمت نیز بی ارتباط با فعالیت در شورای اسلامی شهر گرگان ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در خاتمه بیان داشت: بیش از 2 هزار و 400 روز در شورای اسلامی شهر گرگان به شهروندان گرگانی خدمت کردم و امیدوارم در سمت جدید نیز افتخار خدمتگذاری بهینه را به شهروندان این شهر داشته باشم.