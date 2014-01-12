اعضای کمیته ویژه برنامه های دهه فجر در البرز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر اعضای کمیته ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ظهر یکشنبه در نشست این ستاد در استانداری در کرج معرفی شدند؛ بر همین اساس « روابط عمومی استانداری البرز» مسئول کمیته روابط عمومی ستاد دهه فجر در استان البرز است.

مسئولان روابط عمومی فرماندارای های کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان، روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع)، روابط عمومی شهرداری کرج، روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، روابط عمومی آموزش و پرورش، روابط عمومی جمعیت هلال احمر به عنوان اعضا معرفی شدند.

این کمیته وظیفه فراهم سازی فعالیت و حضور موثر سازمان ها، نهادها و برگزاری مراسم دهه مبارک فجر را عهده دار است.

ارائه و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف از طریق برگزاری نمایشگاه و انتشار کارنامه عملکرد، افزایش آگاهی عمومی، ایجاد امید نسبت به آینده، فراهم سازی زمینه بهره گیری هرچه بیشتر اقشار مختلف از خدمات دستگاه ها به منظور افزایش حلاوت و شیرینی این ایام،هماهنگی و مشارکت توانمندی اقشار مختلف از طریق برنامه های مختلف فرهنگی، علمی، هنری و..از جمله وظایف این کمیته به شمار می رود.