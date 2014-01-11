نگاه درست به حیات دنیوی اساس سبک زندگی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن رستمیان عصر شنبه در دومین همایش کارگاه آموزشی سبک زندگی اسلامی که باحضور مبلغان، مبلغات و طلاب علوم دینی در محل سالن اجتماعات منوچهری دامغانی برگزار شد، بهترین عنوان برای زندگی دنیوی را تعبیر قرآن کریم یعنی «متاع الغرور» دانست و افزود: دل بستن به این زندگی فریبنده و برگزیدن سبک زندگی مخالف با آموزههای دینی شیوه زندگی فریب خوردگان دنیا است.
وی اضافه کرد: سبک زندگی اسلامی همان «حیات طیبه» که در سایه ایمان راسخ، رفتار و کردار شایسته و رهروی سیره معصومین شکل میگیرد و علاوه بر زندگی همراه با سلامت و سعادت دنیوی، آخرت و حیات باقی انسان را هم تأمین میکند.
مدیر حوزه علمیه امام باقر(ع) دامغان افزود: بر اساس آیات قرآن کریم خداوند بارها مردان و زنانی که عمل صالح انجام دهند در حالی که رفتار آنها از ایمان سرچشمه گرفته باشد را به حیات پاکیزه و سعادت جاودانه بشارت داده و وعده جزای شایسته در مقابل اعمال و کردار خالصانه به آنها میدهد.
رستمیان با بیان این نکته که اساس سبک زندگی اسلامی نگاه درست انسان به حیات دنیوی بهعنوان سرایی گذرا و مقدمه زندگی ابدی است، خاطرنشان کرد: زندگی به سبک غربی الگویی روشن از زندگی دنیا برای دنیا است آنچنان که میبینیم آنها در مسائل مادی پیشرفتهای زیادی داشتهاند ولی در بعد معنویات به اوج پوچ گرایی و فروپاشی نظام خانواده گرفتار شدهاند.
امام جمعه موقت دامغان اسلام را بهعنوان آخرین و کاملترین دین و دستور زندگی عرضه شده از سوی قادر متعال و تنها راه نجات انسان از فرو افتادن در ورطه هلاکت عنوان کرد و گفت: اسلام باید نقش آفرین اول و آخر زندگی انسان باشد.
وی اضافه کرد: بهترین راهکار این نقشآفرینی آن است که مؤمنان زندگی و کردار خود را لحظه به لحظه با دستورات حیات بخش اسلام بیارایند تا دیگر انسانها از زیبایی رفتار و زندگی مسلمین به دین آنها و خلق و خوی اسلامی گرایش پیدا کنند و این مقصود همان ایجاد تمدن اسلامی است.
این استاد حوزه و دانشگاه در خاتمه یادآور شد: خداوند انسانها را براساس فطرتی دینی و خداجو خلق کرده است و بدین جهت تمدن اسلامی در قالب سبک زندگی اسلامی قابل عرضه به مردم جهان خواهد بود و چون با فطرت آنها سازگار و هماهنگ است بی تردید به سرعت میتواند تأثیر گذار باشد.
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