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۲۱ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۵۳

به مناسبت هفته وحدت:

102 مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان سمنان اعزام می شوند

102 مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان سمنان اعزام می شوند

شاهرود - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: 102 مبلغ و مبلغه به مناسبت هفته وحدت به نقاط مختلف این استان اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود ضمن اشاره به اعزام 102 مبلغ و مبلغه به مناسبت هفته وحدت در مساجد شهری و روستایی این استان افزود: از این تعداد، 13 نفر مبلغ و دو مبلغ اعزامی از قم، 72 مبلغ و 16 مبلغه نیز بومی هستند.

وی زمان اعزام را از بیست و ششم دی تا بیست و نهم این ماه به مدت چهار روز عنوان کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: جلسات توجیهی برای مبلغان اعزامی برگزار و به آنها توصیه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهت استفاده در سخنرانی ها و تبلیغ انجام شده است.

شکری، تبین موضوع امامت و ولایت و سیره ائمه(ع)، تبیین ولایت فقیه، تحلیل علمی مسائل خرافی و عرفان های نوظهور دروغین و بیان احکام، تبیین اهمیت قامه نماز و نیز فرهنگ سازی برای حضور در مساجد را از مهمترین وظایف مبلغان اعزامی برشمرد.

وی افزود: توصیه و تاکید بر انجام واجبات، بیان ضرورت فعالیت برای تبلیغ اسلام، تاکید بر لزوم افزایش جمعیت، بیان اندیشه های ناب امام(ره) و مقام معظم رهبری در حوزه سیاست خارجی، توجه به وضعیت فرهنگی منطقه تبلیغی و بیان اهمیت و همدلی میان مردم و مسئولان از دیگر وظایف این افراد است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، اظهار داشت: همچنین مبلغان اعزامی به مناسبت هفته وحدت وظیفه دارند دستاوردهای جدید جمهوری اسلامی در فناورهای هسته ای و سایر علوم و فنون استراتژیک را بیان و به تبیین جنگ نرم و راههای مقابله با آن بپردازند.

شکری در خاتمه، عنایت ویژه به موضوع عفاف و حجاب، تکریم زن در جامعه، اهمیت تحکیم و تشکیل خانواده و مقابله با تخریب جایگاه آن، تاکید بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر، ترویج سبک زندگی اسلامی، احیاء ارزش ها و سنت های حسنه اسلامی را از دیگر وظایف مبلغان اعزامی برشمرد.

کد مطلب 2212485

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