ترسیم نقشه راه اداره آذربایجان شرقی در دولت تدبیر و امید/ قانون گرایی سرلوحه کار مدیران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر شنبه در نخستین جلسه شورای اداری استان با اشاره به برگزاری اولین همایش استانداران کشور در دولت تدبیر و امید و سخنان رئیس جمهوری اهداف و برنامه‌های دولت، ویژگی‌های کارگزاران و الزامات مدیریت امور استان را تشریح کرد و اظهار داشت: صداقت و راستگویی کارگزاران دولت با مردم در ارایه آمارها و اظهار نظرها بود از جمله تاکیدات رئیس جمهوری به مدیران و استانداران است.

وی با تاکید بر این که مردم باید در جریان همه مسایل و مشکلات قرار گیرند، افزود: بدون همراهی و پشتیبانی مردم، عبور از مشکلاتی که کشور ما امروز با آن مواجه است ممکن نیست، لذا من هم به مدیران استانی توصیه می‌کنم که صداقت و راستگویی را در برخورد با مردم مد نظر داشته باشند.

بهره گیری از نیروها و ظرفیت‌های استان

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه جلسه تعامل هوشمندانه با همه نیروهای استان را از دیگر توصیه‌های رئیس جمهوری به استانداران ذکر کرد و گفت: نیروی انسانی ارزشمندترین ثروت هر کشور و منطقه است و اگر در گذر زمان تعدادی از این نیروها به دلایل سیاسی ریزش پیدا کنند قطعا نظام صدمه خواهد دید.

وی تاکید کرد: باید با تدبیر و هوشمندی از همه نیروها و ظرفیت‌های استان استفاده کنیم و بنا نداریم افراد را به خاطر گرایش فکری و سیاسی آنها حذف کنیم.

تخصص گرایی و پاکدستی ملاک‌های انتصاب مدیران در دولت تدبیر و امید

جبارزاده در ادامه داشتن اعتدال سیاسی، پاک‌دستی، تخصص و تجربه کافی، اصالت و نجابت و روحیه خدمت‌گزاری به مردم، نظام و انقلاب را ملاک‌های دولت تدبیر و امید در گزینش نیروهای تیم جدید دولت عنوان کرد و افزود: سیاست دولت تدبیر و امید استفاده از همه نیروهای معتدل است و امروز مردم هم راه نجات را در اعتدال دیده‌اند، لذا حاکمیت استان نیز بر اساس منش اعتدال و استفاده از همه تفکرات سیاسی معتدل خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه پاک‌دستی شعار و اصل مهم دولت روحانی در گزینش و انتصاب مدیران بوده، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید هرگز از این شعار عدول نخواهد کرد و فلسفه وجودی دولت جمهوری اسلامی، خدمت تمام و کمال به همه آحاد مردم است و اگر مسئولی خود را خادم مردم نداند یا روحیه خدمت‌گزاری را در خود کمرنگ ببیند نمی‌تواند همراه دولت تدبیر و امید باشد.

قانون‌گرایی، شعار اصلی دولت تدبیر و امید است

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه نظارت دقیق، کامل و مستمر بر امور همه دستگاه‌ها را از دیگر موضوعات مورد تاکید در همایش استانداران ذکر کرد و گفت: قانون‌گرایی، شعار اصلی و شاه‌بیت برنامه‌های مدیران باید قرار گیرد و عمل دقیق به آن‌چه در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید می‌شود بر همه کارگزاران وظیفه است و هیچ کس حق ندارد قانون را با نظر خود تفسیر کند.

جبارزاده همچنین تاکید کرد: همه مسئولان و مدیران موظف به اجرای دقیق و کامل تمام مصوبات، آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های دولت هستند.

حمایت از بخش خصوصی از اهداف دولت

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی حرکت‌هایی که در سال‌های گذشته برای واگذاری پروژه‌های دولتی استان به بخش خصوصی انجام گرفته اما در عمل موجب اخلال در امر تولید شده است، افزود: تقویت و حمایت کامل از بخش خصوصی از جمله اهداف ماست و اطمینان می‌دهیم آن‌چه در زمینه واگذاری‌ها به ناحق انجام شده با آن مقابله خواهیم کرد و بخش خصوصی ساختگی که حیاط خلوت سودجویان شده است را بر هم می‌زنیم.

جبارزاده با تاکید بر دقت و جدیت بیشتر مدیران در رسیدگی به مشکلات نیروی کار، تصریح کرد: مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در مقابل مطالبات مردم و کارگران از اصول مدیریت است، لذا ما با مدیرانی که برخلاف تعهد کاری به جای انجام وظایف خود و رسیدگی به مشکلات کارگران، آنها را به دستگاه‌های دیگر حواله می‌کنند نمی‌توانیم کار کنیم.

توجه به آسیب های اجتماعی در اولویت است

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود توجه به آسیب‌های اجتماعی را از جمله خواسته‌های دولت تدبیر و امید از کارگزاران خود اعلام کرد و گفت: مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر اولین خواسته مردم استان ماست و ما باید در راستای این خواسته به‌حق مردم، مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و در رأس آن مواد مخدر را در سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی افزود: امیدوارم همان‌طور که تبریز را شهر بدون گدا معرفی می‌کنیم با تلاش مدیران در سال‌های آتی اعلام کنیم که استان ما به استان بدون معتاد تبدیل شده است و تحقق این مهم به کار شبانه‌روزی نیاز دارد.

جبارزاده اخلاق‌مداری را از جمله اصول دولت تدبیر و امید خواند و افزود: مردم از بداخلاقی‌های گذشته ناخشنود هستند و رعایت اخلاق اسلامی را انتظار دارند، لذا رابطه کارگزاران دولت تدبیر و امید با مردم بر اساس اخلاق خواهد بود.

استفاده بهینه از ظرفیت نمایندگان مجلس

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس در استان را ضروری دانست و افزود: این موضوع در گذشته مورد غفلت واقع شده و ارتباط با نمایندگان به حداقل رسیده بود، لذا ما آماده‌ایم که ارتباط با نمایندگان را برقرار کنیم و همه مدیران استان را نیز به استفاده بهینه از ظرفیت نمایندگان در جهت خدمت‌گزاری بهتر به مردم توصیه می‌کنم.

جبارزاده با اشاره به تاکید دولت بر ایجاد فضای معنوی در ادارات دولتی، توجه به همه ارزش‌های نظام اسلامی و تکریم عملی ارزش‌های انقلاب و خانواده‌های شهدا را یادآور شد .

معرفی مدیران جدید استان و قدردانی از مدیران پیشین

وی همچنین در این جلسه مدیران جدید استان را معرفی و از تلاش‌ها و زحمات مدیران قبلی قدردانی کرد.

سعید شبستری به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استانداری، محمدعلی نصرتی به عنوان مشاور عالی سیاسی و امنیتی استاندار و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، محمدتقی پاکزاد به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، محمدصادق پورمهدی به عنوان معاون امور عمرانی استانداری، محمد اشرف‌نیا به عنوان مسئول پیگیری طرح نجات دریاچه ارومیه، یوسف بشیری به عنوان مدیرکل حوزه استانداری، حمید قاسمی به عنوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، محمدرضا متقیان به عنوان مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، محمدحسین صومی به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجید واحدی به عنوان رییس دانشگاه پیام نور استان، غلامرضا هاشمی به عنوان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، علیرضا صدری به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز، سرتیپ نادر نجفی به عنوان فرمانده لشکر 21 حمزه آذربایجان، جعفر پاشایی به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان، فرزین حق‌پرست به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی استان و رحیم شهرتی‌فر به عنوان فرماندار تبریز انتصابات جدید در دولت تدبیر و امید در آذربایجان شرقی هستند.