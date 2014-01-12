فتنه امروز اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مقصودی در نشست سوژه های سینمایی اقتصاد مقاومتی که شامگاه شنبه 21 دی ماه در چهارمین دوره جشنواره فیلم عمار برگزار شد، گفت: اقتصاد مقاومتی یکی از حوزه هایی است که مغفول مانده و خصوصا جریان‌های حزب الهی و ارزشی هیچ ورودی به حوزه مسائل مربوط به توسعه و پیشرفت کشور در فضای رسانه ای نداشته اند.

وی ادامه داد: مهمترین چیزی که در درجه اول نسبت به جشنواره عمار مطرح می شود، این است که حرکتی که انجام می شود، حرکت مبارکی است اما قطعا این جریان تولیدی در حوزه داستانی، انیمیشن و ... باید به فضای تلویزیون وصل شود. در واقع استراتژی نیروهای انقلابی باید این باشد که تلویزیون را در دست بگیرند.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه جشنواره عمار می تواند به عرصه تلویزیون ورود پیدا کند، افزود: البته ورودش باید با این جهت گیری همراه باشد که بخشی از رسانه ملی را بگیرد. فضا برای این کار مساعد است و در یکی دو سال اخیر بهتر شده اگرچه بدنه به شدت مقاومت می کند اما اگر استقامت کنیم و نمونه های موفق بسازیم خواهیم توانست آنتن رسانه ملی را بگیریم.

وی با اشاره به اینکه باید در کنار نقد صدا و سیما به سمتی پیش رویم که نقایص را از داخل اصلاح کنیم، عنوان کرد: مظلوم بودن مسائل حوزه اقتصاد و پیشرفت کشور یکی از سوژه هایی است که نیروهای ارزشی و حزب الهی به آن توجهی نمی کنند. دشمن سال ها است که به شکل جدی در حوزه اقتصادی از طریق تحریم های خارجی و داخلی و نیز به واسطه افراد ضعیف و کسانی که سیاست های غرب را درایران تحمیل می کنند برنامه ریزی کرده است درحالی که جریان انقلابی ما هیچ توجهی به این مسائل ندارد.

مقصودی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: عینک سیاست زده متاسفانه بر چشمان رسانه‌ها و همه جریان های دانشجویی ما زده شده است و همه مسائل را از دید این عینک نگاه می کنند اما نگاه سیاست زده برای جریان های رسانه ای و دانشجویی عین آفت است.

این مستندساز در ادامه از این مسایل با عنوان سوژه هایی برای پیگیری و ساخت فیلم یاد کرد و گفت: اینها کسانی هستند که در بزنگاه های اقتصادی باعث می شدند بازارهای سکه و طلا و معشیت مردم دچار آشفتگی شود که درحال حاضر یا مواجب بگیر هستند و یا به لحاظ فکری کاملا در جهت غرب حرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه از یک عقب ماندگی جدی در حوزه تحلیلی و فکری برخوردار هستیم، تصریح کرد: متاسفانه در حوزه علم و فناوری مسائل پیشرفت کشور عقب مانده ایم. به لحاظ رتبه جزو 9 کشوری هستیم که خودش ماهواره اش را پرتاب می کند درحالیکه در داخل به این مسائل فقط در حد سوژه های معمولی خبری پرداخته می شود.

تهیه کننده فیلم "ثریا" با تاکید بر فعالیت های اقتصادی در شرایط تحریم، عنوان کرد: برخی بانک‌ها هیچ عملکردی در شرایط اقتصاد مقاومتی ندارند و تنها به انجام کارهای لوکس در بازار ارزی مشغول هستند.

فتنه اصلی در حال حاضر فتنه اقتصادی است

مقصودی با اشاره به اینکه فتنه اصلی در حال حاضر فتنه اقتصادی است که راه را برای دشمن بازکرده است، ادامه داد: ما نوعی عقب ماندگی تاریخی داریم که آن را در اختیار روشنفکران قرار داده‌ایم و اینکه اگر بخواهیم پیشرفت کنیم لزوما باید در سیاست خارجه کوتاه بیایم. عده ای واقعیت را به سمتی پیش می برند که گویی باید در سیاست خارجه عقب بکشیم درحالیکه اینگونه نیست.

وی ادامه داد: مهم ترین کار در حال حاضر این است که اولویت ها و نگاه کاریکاتوری را که نسبت به مسائل انقلاب شکل گرفته، تغییر دهیم. اگر نگاهمان به رهبری است، باید ببینیم ایشان در نامگذاری سال ها چه اولویت هایی برایمان گذاشته اند، چقدر به آن ها پرداخته ایم؟ کارکردن در این حوزه سخت است و نیاز به امر محتوایی و پژوهشی دارد.

شرط حضور فعالان در حوزه سیاست و اقتصاد

این مستندساز با بیان اینکه در حال حاضر یک جبهه‌بندی کاریکاتوری شکل گرفته است، گفت: کسانی که باید در حوزه سیاست و اقتصاد کشور کار کنند ،چند شرط باید داشته باشند؛ نخست اینکه از دل فعالیت‌های فرهنگی سیاسی دانشگاه و فعالیت‌های مردمی بیرون آمده باشند و نیز نگاه رهبری و امام (ره) را درک کرده باشند و دوم اینکه فعالیت تحلیلی یا محتوایی کنند و یا از مراکز تحلیلی، پژوهشی و یا انقلابی که در این حوزه حرف دارند کمک بگیرند.

مقصودی بیان کرد: میانگین ضریب بازیافت میادین نفتی در دنیا حدود 38 درصد و در ایران در حدود 25 درصد است ، یعنی ما حدود 15 درصد از دنیا کمتر از میادین نفتی خود را برداشت می کنیم. اگر بتوانیم یک درصد برداشت را بیشتر کنیم، این یک درصد معادل 5 درصد بودجه کشور است و بنابراین یکی از سوژه های پیشنهادی این است که چرا اینقدر در حوزه صنعت عقب ماندگی دارد.

وی ادامه داد: سوژه دیگر موضوع گازهای همراه است. ما 2 برابر صادرات گاز خود به ترکیه گاز همراه می سوزانیم. یک نمونه آن قشم است که گازهای حرای قشم را از بین می برد اما به طور مفید از آن استفاده نمی شود.

این پژوهشگر با اشاره به صنعت تجهیزات نفت بیان کرد: هم اکنون بیش از 80 درصد تجهیزات ما خارجی است. در واقع صنعت نفت ما ملی نشد و این یک دروغ بزرگ است بلکه تنها نفت ما بود که ملی شد. باید بتوان این تجهیزات را در داخل به تولید رساند. به طور مثال باید در کالاهای استراتژیکی که به راحتی تحریم می شویم از کالاهای داخلی سرمایه گذاری کنیم.

ما همیشه از نبود بحث شفافیت اطلاعات ضربه می خوریم

مقصودی در ادامه با بیان اینکه ما همیشه از نبود بحث شفافیت اطلاعات ضربه می خوریم، اضافه کرد: به دلیل نبود این شفافیت اطلاعاتی در کشور ما نظام بانکی بهترین حوزه برای پولشویی است، چون هیچ بانک اطلاعاتی در این حوزه وجود ندارد و قصد هم بر این است که اطلاعات جمع آوری نشود. باید بانک های اطلاعاتی در حوزه های مختلف مسکن، محصولات کشاورزی و دیگر زمینه های اقتصادی و حتی سلامت، بهداشت و ... راه اندازی شود و حتی باید بتوان بانک های اطلاعاتی را به حساب های مالیات و حساب های شخصی افراد لینک کنیم؛ کاری که در سایر کشورهای دنیا انجام می شود.

وی با اشاره به بدهی بانکها اظهار کرد: چرا ما باید 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه بانکی داشته باشیم. باید روی این مسایل حساس بود، ما برای 4 هزار میلیارد تومان توافقنامه بستیم چرا به مبالغ دیگر بی اهمیت هستیم؟ اگر این مبالغ برای کارهای تولیدی از بین می رفت، جای نگرانی وجود نداشت اما این پول ها برای واردات صرف شده است. اینها بسیار بزرگتر از تحریم های خارجی است و قطعا به دست همان سرویس های بیگانه انجام می شود، چون فقط از این طریق می توانند به انقلاب اسلامی ضربه بزنند.

این پژوهشگر به وجود بانک های اطلاعاتی درباره بیماران، دارو، مالیات و ... اشاره و بیان کرد: ما در حوزه مالیات به جای اینکه طرح هایی مثل شبنم و ایران کد را بیشتر کنیم، همان طرح ها را هم حذف می کنیم. به این ترتیب ساختارهای شفافیت از بین می رود و اقتصاد زیرزمینی در حال شکل گیری است. رئیس جمهور گفته است که ظرف 99 روز شفافیت اطلاعاتی را پیگیری می کند، این شعار خوبی است اما چه زمانی باید محقق شود.

مقصودی اضافه کرد: تراز ما در حوزه محصولاتی مثل گوشت، سویا، برنج، گندم و ... منفی است و واردات در حال افزایش است، با این حال به این موضوعات کمتر پرداخته می شود و موضوعاتی هستند که در سکوت رسانه ای به سر می برند، بنابراین از این سوژه های کوچک تا کلان می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

وی همچنین به سوژه های دیگری در حوزه دانشگاه همچون مقالات دانشجویی، مهارت های دانشجویان، هیات علمی، بودجه های دانشگاهی و ... اشاره و بیان کرد: هم اکنون 45 درصد دانشجویان در دانشگاه های برق و کامپیوتر هستند که باید خروجی آنها بررسی شود.

وی بیان کرد: اگر ما مصرف خود را در زمینه بنزین کنترل نمی کردیم، هم اکنون زمین‌گیر می شدیم اما حالا با ایجاد شفافیت اطلاعات در حوزه کارت سوخت توانستیم این مصرف را کنترل کنیم.

مقصودی در پایان خاطرنشان کرد: ما در هر حوزه ای کار کردیم توانایی های خود را اثبات کردیم و حالا این همه موانع برای پیشرفت های ما در حوزه های مختلف فناوری، فضایی، هسته ای و همچنین حوزه های داخلی انجام شد که همه آنها ارزش این را دارد که سوژه قرار بگیرد.