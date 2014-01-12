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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

قرارداد پیمپائو با تراکتوری ها رسما ثبت شد/ ادامه بلاتکلیفی جاسم کرار

قرارداد پیمپائو با تراکتوری ها رسما ثبت شد/ ادامه بلاتکلیفی جاسم کرار

تبریز – خبرگزاری مهر: سرانجام پس از کش و قوس های فراوان بازیکن برزیلی مدنظر باشگاه تراکتورسازی تبریز قرارداد رسمی خود را با این تیم به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، رودریگو پیمپائو با حضور در دفتر هیئت فوتبال آذربایجان شرقی، قرارداد رسمی خود را با تیم تراکتورسازی ثبت کرد تا رسما بازیکن این تیم تبریزی به حساب بیاید.

پروژه جذب این هافبک مهاجم برزیلی که از حدود یک و نیم ماه قبل آغاز شده بود، سرانجام با ثبت قرارداد رسمی او به نتیجه رسید.

پیمپائو که سابقه بازی در تیم های ژاپنی و کره ای را در کارنامه خود دارد، از تیم آمریکانای برزیل به تراکتورسازی تبریز پیوست. قرارداد این بازیکن با تراکتورسازان به مدت نیم فصل منعقد شده است.

اما در حالیکه پیوستن این بازیکن 26 ساله به تراکتورسازی تبریز نهایی شد، خبر می رسد که هنوز تکلیف جاسم کرار مشخص نیست و این بازیکن عراقی با توجه به اتفاقات و حواشی اخیر پیرامون باشگاه تبریزی، حاضر به رسمی کردن قرارداد خود نشده است.

کد مطلب 2212530

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