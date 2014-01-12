جشنواره موسیقی آوای مس در مس سرچشمه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قاسمی در کنفرانس خبری این جشنواره که عصر شنبه در سالن کنفرانس مجموعه آموزش شهر سرچشمه برگزار شد، اظهار داشت: برای برگزاری جشنواره آوای مس جلساتی از سال گذشته برگزار و برنامه ریزی هایی صورت گرفت که این جلسات منتج به برگزاری هم اندیشی هایی با هنرمندان موسیقی استان کرمان شد.

وی با بیان اینکه در این زمینه نظرسنجی از هنرمندان انجام شد که شاید برای نخستین بار این نظرسنجی ها صورت می گیرد، افزود: محوریت و هدف این بود که این جشنواره بهتر و تخصصی تر و با آینده نگری بیشتری برگزار شود.

دبیر جشنواره موسیقی آوای مس ادامه داد: در این زمینه حوزه هنری استان کرمان با ما همکاری کرد و جلسات متعددی برگزار شد ضمن اینکه شهرداری سرچشمه نیز همکاری کردند و از آن حمایت کردند تا جشنواره ای در خور شان شرکت مس، حوزه هنری و هنرمندان استان کرمان برگزار شود.

قاسمی با بیان این مطلب که نتایج نظرسنجی ها ما را به این سمت برد که موسیقی استان کرمان در زمینه آموزش و استانداردسازی باید حمایت شود، تصریح کرد: آهنگسازی و تولید موسیقی در استان نیاز به نگاه نو دارد و جشنواره در این زمینه باید علمی تر برگزار شود.

دبیر جشنواره موسیقی آوای مس اهداف برگزاری جشنواره را تشویق و تقویت بنیه هنرمندان موسیقی استان، تقویت نگاه تخصصی به برگزاری چنین جشنوارهایی، تقویت بنیه اموزشی، تولید و نشر آثار موسیقی در استان کرمان و رشد و ارتقا سطح موسیقی استان اعلام کرد.

وی با اشاره به انتشار فراخوان جشنواره در نیمه دوم آذر ماه و انتخاب 14 و 15 اسفند برای برگزاری جشنواره، بیان داشت: این جشنواره در دو بخش آهنگسازی و بخش اجرای زنده خواهد بود که هر بخش از سه قسمت موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی کلاسیک غیر ایرانی و آواز جمعی تشکیل شده است.

قاسمی با بیان اینکه آثار کوبه ای جداگانه بررسی و قضاوت می شوند، اظهار داشت: در این جشنواره آهنگسازی را به رقابت گذاشته ایم و از ابتدا تاکید داشته ایم که نت قطعات برای ما اهمیت ویژه ای دارد و نت خواندن یا نت نوشتن اولویت جشنواره است.

دبیر جشنواره موسیقی آوای مس گفت: هر کدام از گروهها و نوازنده ها می توانند دو قطعه اجرا کنند که قطعه اول الزامی و قطعه دوم اختیاری است. در قطعه اختیاری، نوازنده هر قطعه ای را با هر سبکی می تواند اجرا کند اما قطعه اجباری از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره اعلام خواهد شد.

به گفته وی داوری های جشنواره نیز از روند علمی و قابل دفاع تبعیت خواهد کرد و با یک معیار سنجیده اعمال خواهند شد و در این زمینه از داوران معتبر کشوری استفاده خواهد شد.

قاسمی عنوان داشت: امیدوارم برگزاری جشنواره موسیقی آوای مس موتور محرکه ای باشد و حرکت جدیدی در موسیقی استان کرمان اتفاق بیفتد و باعث بالا رفتن سطح کیفی موسیقی استان شده و تولیدات فاخری از استان در شاخه های مختلف در کشور ارائه شود.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره برنامه های جنبی این جشنواره بیان داشت: گرامیداشت پیشکسوتان موسیقی استان، کارگاههای آموزشی از جمله برنامه های جنبی این جشنواره است که در حال برنامه ریزی در این خصوص هستیم.



