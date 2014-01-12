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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۹:۰۵

زمین لرزه 3.7 ریشتری بزنجان را تکان داد

زمین لرزه 3.7 ریشتری بزنجان را تکان داد

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای با شدت 3.7 ریشتر بزنجان در شهرستان بافت را به لرزه در آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای با شدت 3.7 ریشتر راس ساعت 22 و 35 دقیقه شنبه شب بزنجان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۶.۶۸ و عرض جغرافیایی ۲۹.۵۵ رخ داد.

همچنین عمق این زمین لرزه در 10 کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

بنا به اعلام مسئولین محلی این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است.

استان کرمان با دارا بودن 18 گسل فعال یکی از زلزله خیزترین استان های کشور محسوب شده که یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی 100 سال اخیر را به خود اختصاص داده است.

 

کد مطلب 2212548

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