هیچ مسأله سیاسی در منطقه بدون حضور ایران حل نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته گردهمایی بسیجیان و تجمع هیئت های عاشقان ولایت با حضور سردار علی نصیری فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان، بسیجیان و مردم شهید پرور و ولایتمدار ورامین در مسجد جامع خیرآباد برگزار شد.



انقلاب اسلامی یک تحول جدی در جهان ایجاد کرد



سردار علی نصیری در این گردهمایی باشکوه با اشاره به اهمیت برپایی هیئت های عاشقان ولایت اظهار داشت: هیئت عاشقان ولایت، هیئتی دوره ای است که در آن سرمربیان، مربیان، سرگروههای صالحین و فرماندهان پایگاههای مقاومت، ماهی یک بار دور هم جمع می شوند که این امر برکات فراوانی را داشته است و امروز این جلسات مورد نیاز بسیج و شهرستان های استان تهران است که باید با کیفیت بالا ادامه پیدا کند.



فرمانده سپاه استان تهران افزود: اگر در قرن امروز بخواهیم به یکی از شگفتی های منطقه و جهان اشاره کنیم، بدون شک باید انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را مورد مثال قرار دهیم، انقلابی که یک تحول جدی در جهان ایجاد کرد و دشمنان این انقلاب بهتر از همه متوجه شدند که با این پیروزی چه اتفاقی در جهان افتاد.

وی ادامه داد: انقلاب ما چه ویژگی هایی داشت که مورد هجمه دشمنان قرار گرفته و پس از گذشت بیش از سی سال هیچگاه از تهاجم استکبار بر نظام اسلامی کاسته نشده است.

انقلاب اسلامی ایران مصداق حدیث شریف ثقلین است



سردار نصیری اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران یک مبنای ایدئولوژیک داشت که در سایر انقلاب ها نظیر آن را نمی توان دید، انقلاب های متعددی در جهان رخ داد اما هیچکدام از این انقلاب ها یک ویژگی اعتقادی و دینی نداشتند و امروز صدای شکسته شدن استخوان های این انقلاب ها به گوش می رسد.



این مسئول عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران با مهدویت و عاشورا عجین شده و این انقلاب از اساس با ولایت آمیخته شده بود، چیزی که در انقلاب های دیگر می توان به عینه مشاهده کرد آن است که انقلاب هایی که شکل می گیرند به دلیل فقدان یک رهبر و ولی به هدف و غایت خود نرسیده و پس از مدتی شکست می خورند.



وی بیان داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران مصداق حدیث شریف ثقلین است، زیرا در راه قرآن و اسلام قدم بر می دارد و دشمنان می دانستند انقلابی که بر اساس فرهنگ عاشورا و اهل بیت(ع) شکل بگیرد، اثرات گرانقدری را در جهان می گذارد.



ساده انگاری است که مشکل ایران با آمریکا در انرژی هسته ای خلاصه می شود



سردار نصیری یادآور شد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران که ذخایر بزرگ معدنی داشت، صددر صد به کشورهای دیگر وابسته بود و نفت ملت به غارت می رفت و همه امکانات با هزینه های سنگین در اختیار مردم قرار می گرفت.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران تأکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم ولایتمدار در مقابل استکبار ایستادند و با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در مقابل سیاست های آمریکا قد علم کرده و رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناختند.



وی افزود: امروز آنچه در منطقه مشاهده می کنید به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و این حرکت مدیون امام راحل است که به دست مقام معظم رهبری این مسیر رو به جلو در حال حرکت است.



نصیری ادامه داد: این ساده انگاری است که مشکل ایران با آمریکا در انرژی هسته ای خلاصه می شود در حالی که در اساس اینگونه نیست و دشمنان با حرکت هایی که مبنای دینی و اعتقادی داشته باشند، مشکل دارند زیرا در مقابل سیاست های دشمنان اسلامی است.



این کارشناس مسائل استراتژیک اضافه کرد: دشمنان متوجه شدند که اگر انقلاب اسلامی سرپا بماند، الگو برای دیگر کشورهای جهان خواهد شد و تاریخ 35 ساله انقلاب اسلامی، خوی استکبار ستیزی دشمنان اسلام را نشان می دهد.



مشکل کشور با مذاکره حل نمی شود



وی عنوان کرد: این ساده انگاری است که تصور می شود که اگر ایران پای میز مذاکره بنشیند و مسائل هسته ای حل و فصل گردد، مشکل کشور حل خواهد شد، موضوع هسته ای ما هنوز تمام نشده که دشمنان این ملت موضوع دیگری را مطرح می کنند و بحث عدم وجود دموکراسی در این را به میان آورده اند.

نصیری بیان داشت: انقلاب هایی که در منطقه شکل گرفته از انقلاب اسلامی ایران الگو گرفته اند و هرکجا دشمنان ورود پیدا کرده و سعی کردند که این انقلاب ها را کنترل کنند، وضعیت برای نظام اسلامی بهتر از گذشته شده و اکنون در برخی کشورها حکومتی تشکیل شده که خوی ضد استکباری دارد.



این مسئول گفت: برخی مطرح می کنند که تحریم ها به ایران فشار آورده و آنان را مجبور به حضور در پای میز مذاکره کرده است اما آنان فهمیدند در منطقه هیچ مسأله سیاسی بدون حضور ایران حل نخواهد شد و متوجه شدند که اسلام ناب محمدی در حال شکل گرفتن است.



وی تأکید کرد: اگر امروز در فلسطین جنایتی رخ می دهد، اسلامی که در کشور ایران شکل گرفته است لب به اعتراض می گشاید و این انقلاب و اسلام امروز در کل منطقه به عنوان الگو و اسوه مطرح شده است.



سردار نصیری یادآور شد: مقام معظم رهبری بر روی اقتصاد مقاومتی تأکید فراوان کرده اند یعنی کشور باید به سوی اقتصاد منهای وابستگی به استکبار حرکت کند، اما اکنون نفت با قیمت پایین صادر و فراورده های نفتی با قیمت چند برابر به کشور وارد می شود و کشاورزی ایران منطبق با امکانات و پتانسیل هایش نیست و باید به سمتی حرکت کرد که اقتصاد کشور اصلاح گردد.