آوای گرسنگی قوهای فریادکش/ سمفونی مرگ قوها نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امسال حدود پنج هزار انواع قوهای مهاجر از مناطق مختلف جهان به تالاب سرخرود مهاجرت کرده اند که زمستان گذرانی این پرندگان زیبا تا اواخر اسفندماه ادامه دارد.

به گفته کارشناسان و دوستداران حیات وحش، روزانه سه تن ذرت برای تامین غذای قوهای مهاجر نیاز است که باید با حمایت مسئولان محیط زیست و دوستداران حیات وحش تامین شود.

مرگ تعدادی از قوهای مهاجر بر اثر گرسنگی در روزهای اخیر در تالاب سرخرود، زنگ خطری برای حیات این گونه ای ارزشمند و مهاجر به شمار می رود و بنوعی سمفونی مرگ این گونه های منحصر بفرد را طنین انداز کرده است.

مسعود محمدی مدیرعامل انجمن حمایت از پرندگان مهاجر سرخرود در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در حال حاضر این انجمن مشغول جمع آوری و تامین غذا برای قوهای مهاجر سرخرود است و با همکاری بخش های مختلف از جمله محیط زیست در این راه تلاش می کند.

وی اظهار داشت: در این راستا، کمکهای نقدی و یا ذرت برای تهیه غذاهای قوها جمع آوری می شود و تاکنون مردم در این زمینه کمکهای خوبی داشته اند.

وی با اشاره به اینکه این انجمن در زمینه تیمار پرندگان و قوهای زخمی نیز فعالیت دارد، عنوان کرد: پس از آنکه قوهای زخمی را درمان و تیمار کردیم، آنها را در طبیعت رها می کنیم.

محمدی افزود: حدود هفت سال در زمینه حمایت از پرندگان و قوها فعالیت داریم و تاکنون پرندگان زیادی را تیمار و رهاسازی کرده ایم.

شمار قوهای مهاجر امسال افزایش چشمگیری یافته است

وی با بیان اینکه امسال بیشترین شمار قوها به منطقه مهاجرت کرده اند، اظهار داشت: تاکنون حدود پنج هزار قطعه در منطقه سرخرود فرود آمده اند و خوشبختانه شکار قو نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است.

مدیرعامل انجمن حمایت از پرندگان مهاجر سرخرود با اشاره به اینکه ذخیره غذایی برای قوها به پایان رسیده است، عنوان کرد: این احتمال که قوها به جاها و مناطق نا امن برای تامین غذا مهاجرت کنند و مورد شکار قرار گیرند وجود دارد.

وی افزود: بیشتر قوهایی که به منطقه سرخرود مهاجرت کرده اند از گونه های فریادکش، گنگ و کوچک هستند که از مناطق مختلف اروپا و سیبری به منطقه سفر کرده اند و در هیچ جای جهان در حال حاضر شاهد آن نیستیم که چنین جمعیتی از قوها حضور داشته باشند.

روزانه سه تن ذرت نیاز است

محمدی با اشاره به اینکه مهاجرت قوها از آذرماه به سرخرود شروع شده و تا اسفندماه ادامه دارد، تصریح کرد: روزانه حدود سه تن غذا برای حدود پنج هزار قو نیاز است و این درحالیست که اکنون هفته ای سه تا چهار تن غذا می توانیم برایشان توزیع کنیم.

این دوستدار محیط زیست بیان داشت: تاکنون 15 تن ذرت به عنوان غذای قوها در منطقه تهیه شده است و اکنون ذخیره غذایی پایان یافته و منتظر دریافت کمکهای مردمی هستیم.

درمان پرندگان زخمی

محمدی با بیان اینکه تاکنون حدود چهار قطعه قو زخمی درمان و رهاسازی شده است، اظهار داشت: خوشبختانه با فرهنگسازی بین شکارچیان منطقه، شکار قوها کاهش یافته است.

وی گفت: برخورد قوها با کابل های فشار قوی موجود در منطقه از جمله دلایل زخمی شدن قوها بوده است و کمبود غذا و گرسنگی نیز سبب ضعف آنان شده است.

هشت قو تلف شدند

محمدی با اشاره به اینکه در فصل مهاجرت کنونی حدود هشت قو در منطقه سرخرود تلف شدند، اظهار داشت: کمبود غذا و زخمی بودن از جمله دلایل مرگ این قوها بوده است و عامل مرگ سه قو به دلیل ضعف و گرسنگی بوده است.

وی تصریح کرد: اگر نسبت به تامین منابع غذایی قوها برنامه ریزی نشود، این پرندگان به مناطق نا امن مهاجرت می کنند و جانشان مورد تهدید و شکار قرارخواهد گرفت.

وی گفت: مهاجرت قوها به منطقه در حالیست که هر هفته شمار زیادی قو نیز از بازارهای منطقه فریدونکنار و محمودآباد خریداری و در تالاب رهاسازی می شود.

این دوستدار حیات وحش بیان داشت: در حال حاضر منطقه سرخرود تنها مکانی است که قوها بصورت دسته جمعی در آن بسر می برند و پیش بینی می شود که شمار این قوها تا پایان سال به بیش از 10 هزار قطعه برسد.

وی درپاسخ به اینکه آیا نسبت به غذاهایی که به قوها داده می شود، نظارتی صورت می گیرد، عنوان کرد: کار توزیع غذا برای قوها با نظارت دوستداران حیات وحش صورت می گیرد تا مشکلی ایجاد نشود.

خرید و رهاسازی پرندگان شکار شده

محمد احمدی دوستدار دیگر حیات وحش که حدود 13 سال به همراه همسرش در امر خرید پرندگان و آزادسازی آنها در طبیعت فعالیت دارد، نیز به خبرنگار مهر می گوید: سال قبل 35 میلیون تومان برای خرید انواع پرندگان از فروشندگان خریداری و در دامان طبیعت رها کردیم.

وی اظهار داشت: امسال نیز تاکنون 15 میلیون تومان صرف خرید پرندگان و رهاسازی آنان کرده ایم و این گونه از افراد مخلف که بصورت غیرقانونی اقدام به شکار می کنند خریداری و سپس رهاسازی می شود.

وی عنوان کرد: خوتکا، چنگر، شاهین، باز، عقاب، کرکس، کلاغ، ابیا و ... از جمله گونه هایی است که از افراد مختلف تهیه و خریداری می نم.

احمدی گفت: روزهای جمعه که به فریدونکنار می روم، برخی فروشندگان که پرندگان شکار شده را در اختیار دارند، تقاضای می کنند تا این پرندگان را بخرم و آنها را خریداری و سپس رهاسازی می کنم.

این دوستدار حیات وحش گفت: بیشتر فروشندگان این پرندگان مهاجر و نادر، غیرمجاز هستند که اقدام به فروش آنان می کنند.

کمبود محیط بان و تجهیزات

وی با اشاره به اینکه محیط زیست تاکنون تلاشهای زیادی برای صیانت از گونه های حیات وحش و پرندگان نادر بخرج داده است، تصریح کرد: با این حال شمار محیط بانان و امکانات کم است و دولت باید بیشتر به حفظ این گونه های ارزشمند توجه کند.

وی گفت: نجات دادن حیوانات و عشق ورزیدن به موجودات سبب رضای خداوند می شود و با این حال شاهد هستیم که نیروی محدوی برای حفظ پنج هزار قو در سطح 90 هکتار در سرخرود فعالیت دارند.

احمدی با بیان اینکه فقط برای دل خودمان اقدام به خرید و رهاسازی پرندگان می کنیم، اظهار داشت: یک جفت پرنده مرغابی 60 هزار تومان، یک قو 120 تا 150 هزار تومان به ما می فروشند و باید بدانیم که آه پرنده، زندگی انسان را زیر و رو می کند.

این دوستدار حیات وحش با اشاره به اینکه، اکنون بیشتر قوها در زمینهای کشاورزی اشخاص به وسعت 90 هکتار در سرخرود بسر می برند، گفت: دولت می تواند این اراضی را خریداری و آن را فنس کشی کند و این امر در جلب گردشگر نیز حائز اهمیت است.

مسعود احمدی بیان داشت: کشاورزان منطقه 15 روز مانده به عید و سال جدید اقدام به شخم زدن مزارع می کنند و این امر سبب فرار و مهاجرت قوها می شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون گرسنگی نیز عامل تهدیدی فراروی قوها شده است، گفت: در حال حاضر برخی دوستداران حیات وحش اقدام به خرید ذرت می کنند و آن را توزیع می کنند.

وی بر لزوم فرهنگ سازی و آموزش به مردم برای حفظ گونه های ارزشمند پرندگان تاکید کرد و گفت: همچنین باید نسبت به جمع آوری دام های هوایی که به نوعی پرندگان را قتل عام می کند، اقدام کرد.

به گزارش مهر، تالابهای محمود آباد و فریدونکنار در فصل زمستان میزبان انواع و اقسام گونه های پرندگان مهاجر است که جاذبه ای خاص به طبیعت منطقه بخشیده است.

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گزارش: علیرضا نوری کجوریان

عکس: مجید نیکجو