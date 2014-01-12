  1. استانها
  2. همدان
۲۲ دی ۱۳۹۲، ۹:۳۸

در روزهای سرد زمستان/

ملایری ها روزانه یک میلیون و 300 هزار متر مکعب گاز مصرف می کنند

ملایری ها روزانه یک میلیون و 300 هزار متر مکعب گاز مصرف می کنند

ملایر – خبرگزاری مهر: رئیس شرکت گاز ملایر از مصرف روزانه بیش از یک میلیون و 300 هزار متر مکعب گاز در روزهای سرد زمستان در ملایر خبر داد.

جهانگیر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان اینکه گاز یکی از نعمتهای خدادادی است و در روزهای سرد زمستان ارزش آن بر همه ما بیشتر معلوم می شود، گفت: در حال حاضر بیش از 85 هزار مشترک گاز در شهرستان ملایر وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیشتر روستاهای شهرستان ملایر نیز از نعمت گاز برخوردار هستند، یادآور شد: روستاهایی که از نعمت گاز بی بهره بوده در اولویت برنامه قرار دارند و بزودی عملیات گاز رسانی به 5 روستا در این شهرستان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه مصرف گاز در فصل زمستان با توجه به سرما و برودت هوا بالا می رود، گفت: امسال نیز با توجه به سردی هوای شهرستان ملایر مصرف گاز بسیار افزایش یافته است.

رئیس شرکت گاز ملایر افزود: به صورت میانگین مصرف گاز در ملایر در روزهای سرد زمستان امسال بیش از یک میلیون و 300 هزار متر مکعب بوده است.

وی در ادامه بر رعایت الگوی مصرف به مردم تاکید کرد و گفت: در روزهای سرد همشهریان گرامی سعی کنند الگوی مصرف را داشته تا با قطعی گاز مواجه نشویم.

ملکی رعایت الگوی مصرف، موارد ایمنی توسط مردم و نیز صرفه جویی در مصرف گاز را در ایام کاهش دمای هوا خواستار شد و بیان داشت: در چند روز اخیر بدلیل کاهش دمای هوا، مصرف گاز در سطح شهرستان  افزایش یافته است.

وی گفت: میزان مصرف در تمام مناطق استان همدان تقریبا یکنواخت بوده و با افزایش سرمای هوا، میزان مصرف نیز بیشتر شده است.

کد مطلب 2212569

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها