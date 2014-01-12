برگزاری جشن بزرگ میلاد پیامبر(ص) همزمان با هفته وحدت در ملایر

حجت‌الاسلام داود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درپیش بودن میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) و آغاز هفته وحدت اظهار داشت: هفته وحدت یکی از مشترکات آشکار میان شیعه وسنی بوده ونقش تاثیرگذاری در تحقق امر وحدت دارد.

حجت‌الاسلام عباسی افزود: نبود وحدت در بین جوامع اسلامی باعث ایجاد تفرقه میان مسلمانان شده و آسیبهای زیادی را متوجه دین اسلام می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این برهه از زمان که دشمنان برای تفرقه افکنی بین مسلمین بیش از هر چیزی اتحاد مسلمین را نشانه گرفته است، بر لزوم هوشیاری بین مسلمانان کشورهای اسلامی و سایر مسلمانان در سراسر دنیا تاکید کرد.

حجت الاسلام عباسی ابراز داشت: دشمن در عراق و بحرین و سوریه دیگر به طور مستقیم وارد عمل نشده بلکه وهابیت و تکفیری ها را علیه مسلمانان بسیج کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مسلمانان باید هوشیار باشند و وحدت کلمه را با قلوب پاک و خالص و با جان و دل حفظ کنند، با اشاره اهمیت و جایگاه هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم(ص) برنامه ریزی برای وحدت بیشتر مسلمین را از مهمترین برنامه های هفته وحدت برشمرد.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر در ادامه به ضرورت توجه جدی به زندگی پیامبر(ص) و اسوه قرار دادن ایشان برای زندگی امروزه بشریت تاکید کرد.

وی در ادامه یا اشاره به اینکه اداره تبلیغات اسلامی به‌عنوان مسئول ستاد بزرگداشت هفته وحدت انتخاب شده است، گفت: یکی از برنامه های اصلی در هفته وحدت برپایی جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) با استفاده از تمام پتانسیل و توانایی شهرستان ملایر در سطح شهر و روستا خواهد بود.

وی از برگزاری جشن بزرگ میلاد پیامبر(ص) همزمان با هفته وحدت در ملایرخبرداد و برگزاری مسابقه از کتاب زندگی نامه پیامبر(ص)، سخنرانی، مداحی، اهدا جوایز و برنامه های شاد مذهبی را از جمله برنامه های این جشن بزرگ در ملایر برشمرد.