باند دوم بزرگراه گچساران – بابامیدان به مناقصه گذاشته شد/ افزایش دو برابری اعتبار پروژه

به گزارش خبرنگارمهر،غلامرضا تاجگردون شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اعتبار این طرح در سال 91، پنج میلیارد تومان بوده که با پیشنهاد و پیگیری های انجام شده این طرح در سال 92 به طرح ملی تبدیل شد و اعتبار آن به 10 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

تاجگردون بیان داشت: این طرح در سال 93 نیز به رغم اینکه بودجه عمده طرح ها کاهش یافته، به 14 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این پروژه که از کیلومتر41 الی 52 ودارای یک تقاطع غیرهم سطح است در مدت 36 ماه و با دوره تضمین پروژه 60 ماه به مناقصه گذاشته شده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بزرگراه گچساران –بابامیدان یکی از محورهای مهم مواصلاتی در جنوب کشور است که در نوروز 90-89 به عنوان پرترافیک ترین محور کشور معرفی شده است.

تاجگردون افزود: پروژه‌های راهسازی در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای، افزایش ایمنی در جاده و خدمات‌رسانی به عموم مردم از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی تصریح کرد: بنابر اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، برای ثبت نام در این مناقصه تا ششم بهمن ماه سال جاری فرصت بوده و برای اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت در این مناقصه به روزنامه های کثیرالانتشار مراجعه شود.