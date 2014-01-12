ملزومات ادارات اردبیل از داخل استان تهیه شود

مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گزارشاتی از ادارات مبنی بر نقض این موضوع در دست پیگیری است، اضافه کرد: برخی مدیران ملزومات خود را از استانهای همجوار تهیه می کنند.
وی تاکید کرد: این مهم ضربه به تولید بومی و بی توجهی به پتانسیلهای تولید داخل استان را در پی دارد.
افضلی فرد با بیان اینکه حمایت از تولید با هدف توسعه آن ضرورت دارد، ادامه داد: این حمایت باید از دستگاه های اداری آغاز شود.
وی معتقد است در سایه توجه به تولید داخلی است که تولید رونق گرفته و زمینه های توسعه استان فراهم می شود.
افضلی فرد خرید ملزومات غیر بومی در حالی که مشابه آن در استان تولید می شود را امتیاز منفی برای ادارات عنوان کرد و افزود: عملکرد چنین اداراتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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