تدوین سازوکار ارتقاء سطح همکاری خیران و اولیا با آموزش و پرورش ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رشید در جلسه شورای آموزش و پرورش در آستانه هفته وحدت، ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش (24 تا 30 دی) اظهار داشت: باید از این فرصت جهت نهادینه کردن توسعه مشارکت و نظارت مردمی بر عملکرد آموزش و پرورش بهره جست.

وی با تاکید بر حرکت بر مدار اعتدال و اجتناب از افراط و تفریط و ضرورت تعامل با روسای شوراهای آموزش و پرورش شهرستان‌ها یادآور شد: تدوین سازوکارهایی برای ارتقای سطح همکاری خیران و اولیا برای دستیابی به اهداف شورا ضروری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای سیاست گذار به شمار می رود، بر استفاده از ظرفیت تمام دستگاه های اجرایی در جهت تحقق اهداف عالی آموزش و پرورش تاکید کرد و خواستار تدوین سند جامع مشتمل بر اهداف، برنامه ها و تقسیم کار دستگاهی شد.

وی ادامه داد: علاوه بر تمهید برنامه های مناسب در حوزه آموزش و پرورش باید نسبت به ارزیابی، رصد و تداوم اجرای آن ها اهتمام داشت و با درایت و رعایت احترام، از همه ی ظرفیت ها در حوزه آموزش و پرورش بهره جست.

رشید در بخش دیگری از سخنانش ضمن استماع گزارش اقدامات معاونت سواد آموزی در خصوص ریشه کنی بیسوادی، به وجود حدود 213 هزار بی سواد بین 10 تا 40 سال در استان اشاره و تصریح کرد: باید با تدوین سیاست های ایجابی و سلبی در راستای سوادآموزی این افراد اقدام شود.

گفتنی ست در ابتدای این جلسه مدیرکل آموزش و پرورش استان گزارشی از آخرین اقدامات شورا در حوزه ساماندهی و تعدیل ساختار نیروی انسانی، مدیریت منابع آموزش و پرورش و تحت پوشش قرار دادن افراد واجد شرایط تعلیم به عنوان سیاست های مهم وزارت آموزش و پرورش ارایه کرد.