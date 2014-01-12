سرانه بانکی با رشد جمعیت در پرند همخوانی ندارد/ گزینه "پایتخت اداری کشور" چشم انتظار اقدام بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، با تاسیس پرند به عنوان شهری جدید در جنوب غرب تهران و ساکن شدن جمعیت سرریز پایتخت و ... در آن به تدریج امکانات محدودی نیز در شهر مستقر شد که از آن جمله می توان به شعبه هایی کوچک از بانک های ملی و مسکن اشاره کرد.

ناهماهنگی رشد جمعیت با استقرار امکانات و تسهیلات

روند ساخت و ساز در فازهای صفر تا 3 شهر و بعد از آن اجرای طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم و نام گرفتن پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر کشور و ساخت نزدیک به 100 هزار واحد در این شهر و به دنبال آن واگذاری بیش از 20 هزار واحد از این ساخت و سازها، پرند را با ارائه تسهیلات و امکانات کم و رشد روزافزون جمعیت مواجه کرد.

این رشد جمعیت که هنوز هم ادامه دارد در حالی است که ناهمگونی و ناهماهنگی خاصی بین استقرار جمعیت و ارائه و استقرار امکانات و تسهیلات لازم بخصوص در عرصه معاملات پولی و مالی برای یک زندگی معمول در این شهر برقرار شده و گسترش و توسعه آن و ایجاد شعب دیگر بانک ها و افزایش خودپردازها و مطلوب کردن خدمات خودپردازهای حاضر به خواسته اصلی مردم و مطالبه و اولویت کاری مسئولان شهر از جمله شورای شهر به نمایندگی از مردم تبدیل شده است.

کمبود شعب بانکی و خودپردازها؛ رشد روزافزون جمعیت

کمبود شعب بانکی و خودپردازها که تعداد آنها به عدد انگشتان دست هم نمی رسد، در ارائه تسهیلات پولی و بانکی به شهروندان و شهری که جمعیت بالای 100 هزار نفر را در خود جای داده و روند افزایش آن ادامه دارد، معضلاتی را به وجود آورده است به گونه ای که مردم باید ساعت ها از وقت گرانبهای خود را در باجه های بانک و یا در صف های طولانی خودپردازها سپری کنند و گاهی با یکدیگر درگیر شده و یا به علت خرابی و کافی نبودن موجودی خوپردازها، فعالیت شان ناتمام بماند و بدون انجام کار بانکی دست از پا درازتر محل را ترک کنند.

وجود تنها سه بانک ملی، مسکن و توسعه تعاون هر کدام یک شعبه و یک صندوق قرض الحسنه و پست بانک و 7 خودپرداز به صورت متمرکز در فاز 2 شهر باعث شده تا بسیاری از شهروندان برای انجام فعالیت های بانکی خود به بانک های دیگر در شهرستان رباط کریم و شهرهای اطراف پرند مراجعه کنند.

همه اینها در حالی است که 100 هزار واحد مسکن مهر در پرند ساخته می شود و علاوه بر ساخت و ساز در فازهای دیگر، تنها یک شعبه از بانک مسکن با روزانه هزار مراجعه فعال است، جایی که لقب پایتختی مسکن مهر را یدک می کشد و به تازگی به عنوان پایتخت اداری کشور هم مطرح است.

شهروندان از وضعیت بانکی موجود ناراضی هستند

یکی از مشتریان بانک در حالی که در صف خودپرداز ایستاده است، به خبرنگار مهر گفت: از وضعیت موجود راضی نیستم نه تنها من بلکه هیچ کس راضی نیست، روزانه باید چندین ساعت از وقت خود را در صف خودپرداز بانک ها بگذرانیم در حالی که داخل بانک ها نیز خیلی شلوغ است.

عزمی در حالی که سخنانش از سوی افراد دیگر در صف تاکید و تایید می شد، اظهار داشت: شلوغی خودپردازها همه را کلافه و عصبی کرده است، واریز یارانه ها در اواسط ماه به بعد شلوغی ها را دو برابر کرده و باید ساعت ها در صف ایستاد تا مقداری پول آن هم اگر دستگاه سالم باشد دریافت کرد.

عسکری مدیر یکی از املاکی های پرند با گلایه از نامناسب بودن خودپردازها به لحاظ کیفیت و محل نصب آنها به خبرنگار مهر اعلام کرد: هر روز همین برنامه شلوغی را داریم از مسئولان می خواهیم تا شعبه هایی از بانک های دیگر را در سطح شهر راه اندازی کنند تا مردم این گونه چندین ساعت از وقت خود را صرف برداشت پول و دیگر عملیات بانکی نکنند.

سرانه بانکی در پرند با جمعیت موجود مطابقت ندارد

وی با بیان اینکه سرانه بانکی در پرند اصلا با جمعیت موجود مطابقت ندارد به خبرنگار مهر گفت: بیشتر اوقات خودپردازها خراب بوده و قادر به انجام عملیات بانکی نیستند، خودپردازها باید همگام با جمعیت افزایش پیدا کنند و بانک های جدید و امکانات بانکی در سطح شهر مستقر شوند نه مانند حال حاضر که در یک فاز متمرکز شده اند.

نصیری و رستمی، آقا و خانم کارمندی هستند که به همراه افرادی که در صف خودپرداز ایستاده اند همگی از کمی تعداد شعبات بانک در سطح شهر نارضایتی خود را اعلام می کنند و به خبرنگار مهر می گویند: اصلا از وضع موجود راضی نیستیم، این حرف تمام شهروندان است.

آنها افزودند: وقتی این شهر را پایتخت مسکن مهر می دانند و نزدیک به 100 هزار واحد مسکن مهر را می سازند و قرار است پایتخت اداری را هم به پرند منتقل کنند چطور می خواهند به شهروندان امکانات و تسهیلات بدهند در حالی که هم اکنون هم مردم بانک و خودپرداز به قدر کافی ندارند همچنانکه امکانات دیگر شهر هم به قدر کافی در شهر وجود ندارد.

مشاجره در صف خودپردازها و درگیری های لفظی

رجبی که خود را دبیر یکی از مدارس پرند معرفی می کند، اظهار داشت: من از فاز یک که هیچ امکاناتی ندارد برای انجام کار بانکی به فاز 2 آمده ام و بارها شده به علت نبود امکانات و دوری راه پول مورد نیاز خود را از مغازه داران تامین کرده ام تا اینجا گرفتار شلوغی و وقت تلف کردن نشوم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، خواستار بهبود اوضاع خودپردازها شد و ادامه داد: ازدحام و درگیری و رد و بدل شدن الفاظ رکیک و زشت در صف ها به دلیل شلوغی و اعصاب خوردی مردم را تاکنون بارها شاهد بوده ام که حتی شئونات اخلاقی رعایت نمی شود.

نوید آزادمهر رئیس شعبه بانک ملی در پرند مراجعات این بانک و خدمات به مشتریان را روزانه بین 800 تا 900 سند اعلام و به شلوغی و ازدحام جمعیت در حوزه متبوع خود اذعان کرد.

بهنام صمدانی رئیس شعبه بانک توسعه تعاون در پرند هم به خبرنگار مهر گفت: برای حل مشکلات موجود باید بانک های دیگری در شهر ایجاد شود در حال حاضر تعداد بانک ها و خودپردازها کم هستند و مردم برای مراجعه به بانک های دیگر به شهرستان رباط کریم مراجعه می کنند.

خودپردازها در روزهای تعطیل پول ندارند

محمدی نظر که خود را ناظر ساختمان معرفی می کند به همراه تعدادی از مشتریان که در صف خودپرداز بانک مسکن ایستاده و همگی از وضعیت موجود اظهار نارضایتی می کنند، اظهار داشت: برخی خودپردازها اکثر اوقات خراب هستند در حالی که تعداد آنها هم بسیار کم است.

وی با بیان اینکه گاهی باید یک ساعت یا بیشتر در صف خودپرداز ایستاد به خبرنگار مهر گفت: در روزهای تعطیل و جمعه ها خودپردازها پول نداشته و قادر به انجام خدمات نیستند و مشتریان تنها با پیام پوزش دستگاه مواجه می شوند در حالی که بیشتر افراد از فازهای دیگر شهر که راه دوری را طی می کنند و ناامید می شوند و دست خالی بر می گردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شلوغی، ازدحام و ایستادن طولانی در صف بانک ها و خودپردازها، کمبود خودپردازها و شعب بانکی، نبود پول در دستگاه ها و خرابی آنها در بیشتر اوقات، جمعیت زیاد شهر و نبود سرانه بانکی لازم برای شهروندان، نبود امکانات بانکی و تسهیلات دیگر در فازهای یک و صفر، بخش های مسکن مهر و ... و نگاه آنها به تصمیم و اراده مسئولان جهت حل این مشکلات از جمله انتقادها و خواسته های مطرح شده مشتریان با خبرنگار مهر بود.

قول مساعد بانک مرکزی برای استقرار بانک های جدید

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه خدمات و تسهیلات بانکی از نیازهای اساسی شهر پرند است، خواستار خدمت رسانی بروز از سوی دولتمردان به شهر جدید پرند شد و گفت: باید هر روز خدمتی نو و متناسب با رشد جمعیت از جمله در بحث خدمات بانکی در پرند صورت گیرد.

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر، شهر پرند را نسبت به شهرهای دیگر، شهری منحصر به فرد دانست و با اشاره به دیدار خود با رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته اظهار داشت: در این دیدار بحث مشکلات بانکی شهرهای استان تهران مطرح و بررسی شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه از میان تمامی شهرهای استان تهران تنها با افزایش و ایجاد شعب بانکی در شهر جدید پرند موافقت شد، ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی قول مساعد داد تا در آینده نزدیک این اقدام عملیاتی شود.

4 بانک جدید با موافقت بانک مرکزی در پرند مستقر می شوند

رئیس شورای اسلامی شهر پرند از استقرار چهار بانک جدید در صورت موافقت بانک مرکزی با درخواست این شورا در شهر پرند خبر داد و اظهار داشت: ایجاد و افزایش بانک ها باید با موافقت بانک مرکزی انجام شود.

حجت الاسلام سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات موجود درخصوص ارائه تسهیلات بانکی به شهروندان و کمبود شعبات بانکی و خودپردازها اظهار داشت: شورای شهر پرند در این خصوص طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار ایجاد شعباتی توسط بانک های ملت، صادرات، سپه و تجارت شده است.

وی با بیان اینکه این درخواست از سوی نماینده مردم در مجلس نیز پیگیری می شود، افزود: درخصوص ایجاد شعبه ای جدید با مدیریت موسسه مالی و اعتباری عسکریه گفتگو و درخواست شده همچنان که با مدیریت استان تهران بانک مهر نیز مذاکراتی انجام شده و این بانک ضمن موافقت به دنبال مکانی مناسب برای استقرار شعبه در پرند است.

سلطانی با تاکید بر اینکه سرانه بانکی شهر پرند بسیار پایین است به مراجعات و مطالبات مردم در این خصوص اشاره کرد و به مهر یادآور شد: صفهای طولانی در شعبه ها و خودپردازها مردم را کلافه کرده و بارها برای افزایش بانک ها و خودپردازها به شورا مراجعه کرده اند.

افزایش سرانه بانکی پرند از مطالبات اصلی شورا است