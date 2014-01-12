خوانش "میز کنار پنجره" در باغ موزه قصر

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه‌خوانی "میزهای جداگانه 1: میز کنار پنجره"، با همکاری بنیاد خیریه یاران برکت مهر، شنبه 28 دی ماه در باغ موزه قصر خوانش می شود. این نمایشنامه از آثار شناخته شده ترنس راتیگان نمایشنامه نویس انگلیسی است که 1950 به نگارش درآمده و نویسنده برای فیلمی که از روی آن ساخته شده نیز نامزد دریافت اسکار شده است.

نجمه خیری کارگردان این اجرا است و ترانه برومند متن نمایشنامه را ترجمه کرده است. رضا درویش، سمیرا غلامی، سمیرا جوان خوشدل، مریم ممتحن، شادی شفیعی، سمانه مدبری، میلاد زادباقر، نیما قربان زاده نقش‌خوان‌ها و امیرمسعود مجلل راوی این نمایشنامه‌خوانی هستند.

نمایشنامه‌های "میزهای جداگانه" نوشته ترنس راتیگان در یک پانسیون مشهور می‌گذرد که جایی است برای پناه گرفتن و آرامش یافتن انسان‌هایی که نیاز به تنهایی دارند.

این نمایشنامه‌خوانی شنبه 28 دی ماه ساعت 19 در باغ موزه قصر واقع در خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس برگزار می‌شود.