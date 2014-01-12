توقف پروژه تونل گلاب، هشداری برای کم کاری مسئولان اصفهان

محسن صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مسئله آب یکی از مهمترین اولویتهای استان اصفهان است، اظهار داشت: در جلسه مشترک میان نمایندگان و وزارت نیرو، مسئولان این وزارتخانه با جسارت اعلام کردند که جلوی پیشرفت و اتمام تونل گلاب را گرفتهاند که دلایل آنها برای این امر به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی افزود: بدین ترتیب اگر پیش از این، وزارت نیرو با لابیهای برخی مسئولان استانها، حرکتهای خزنده برای زیر پا گذاشتن حق اصفهانیها در زمینه بهره بردن از آب زایندهرود انجام میداد امروز این مسئله آشکارا توسط وزارت نیرو مطرح شده است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مسئله نشان میدهد که مسئولان اصفهانی آن طور که شایسته است از حقوق مردم این استان دفاع نکردهاند و باید پرسید چرا با وجود رایزنیهایی که مدام از آن دم میزنند این مسئله آینده اصفهان را در خطر قرار داده است.
وی در ادامه با اشاره به آلودگیهای شدید هوای اصفهان طی هفتههای گذشته که در سکوت کامل مسئولان نادیده گرفته و اطلاعرسانی نشد، تاکید کرد: صنایع آلاینده استان نیازمند ترفندهایی در حوزه پیشگیری و درمان است چرا که کارخانههای ذوب آهن، سیمان سپاهان فولاد، پالایشگاه اصفهان و نیروگاه شهید منتظری واقعاً آلاینده هستند که برخی از آنها به طور واضح خود را از مسئله آلایندگی مبرا کردهاند.
غیر آلاینده بودن صنایع اصفهان، موضوعی غیرقابل باور
صرامی با اشاره به اینکه اصفهان تنها شهری در کشور است که برخی صنایع آن غیر آلاینده اعلام شده است، بیان داشت: این مسئله بدان معناست که پالایشگاه اصفهان به جای گازوئیل و بنزین عطر یا سیب درختی تولید میکنند و تنها در این صورت است که میتوان گفت که این کارخانجات آلاینده نیستند.
وی با اشاره به اینکه در گذشته استانداری اصفهان در روزهایی که هوا پاک بود عدم آلایندگی برخی کارخانجات صنعتی را اعلام کرد، ابراز داشت: این سئوال را از مسئولان اصفهانی داریم که آیا تولید و صادرات برق به استانهای دیگر مهم تر از تفکر به سلامتی مردم اصفهان و پیشگیری از بیماریهای عروقی و تنفسی است؛ به یقین لازم است مسئولان استان جوابگوی این همه بیماری هم استانیهایمان باشند.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه باید گفت که اولویت پیشگیری و درمان نسبت به آلودگی هوای اصفهان دستخوش بی توجهی مسئولان شده است چرا که در دو هفته گذشته آلودگی هوای اصفهان از مرز بحران نیز رد شد و به 307 رسید که در برابر آلودگی تهران فاجعهای بزرگ محسوب میشد اما این مسئله حتی اطلاعرسانی هم نشد.
وی افزود: سئوال دیگر ما این است که درحالیکه ایران سرشار از منابع گازی است چرا در نیروگاه اصفهان همچنان از مازوت استفاده میشود که بدترین تأثیرات را بر آب و هوای کشور دارد.
نمایندگان اصفهانی آمادگی همکاری برای تحقق اولویت های استان
صرامی با اشاره به آمادگی نمایندگان استان برای همکاری با مسئولان برای تعیین راهکارهایی برای محقق شدن اولویتهای مهم استان، اضافه کرد: کار نمایندگان قانونگذاری است و نمایندگان اصفهانی این آمادگی را دارند که بخش اجرایی استان همکاری بیشتری با آنها در مسایل مختلف پایتخت فرهنگی جهان اسلام داشته باشد.
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