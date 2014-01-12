رحمان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی شب گذشته سپاهان مقابل داماش گیلان و پیروزی تیم اصفهانی در این بازی اظهار داشت: این بازی بازی بدی نبود زیرا ما آمده بودیم که امتیاز بگیریم و خوشبختانه توانستیم خوب بازی کنیم و گل بزنیم و بعد از آن نیز به گل دوم برسیم.

وی با اشاره به بسته نگه داشتن دروازه سپاهان در این بازی افزود: تیم برده و مهم پیروزی تیم است و خدا را شکر که برده‌ایم و می‌توانیم به بالای جدول برسیم و امیدوارم که در بازی‌های آینده نیز به پیروزی برسیم و بسته نگه داشتن دروازه ما زیاد مهم نیست.

دروازه‌بان سپاهان درباره بازی کردن در برف بیان داشت: من تجربه بازی در برف را داشتم و این نیز تجربه خوبی بود و از هواداران که در هوای سرد ما را تشویق کردیم، ممنون هستیم.

وی افزود: در حال حاضر مهم 3 امتیاز بازی بود که گرفتیم و باید کاری کنیم که در بازی آینده نیز درخشش داشته باشیم و به پیروزی برسیم.

احمدی پیرامون بازی آینده سپاهان مقابل راه‌آهن شهر ری اضافه کرد: هیچ بازی راحت نیست و راه‌آهن می‌خواهد از پائین جدول فرار کند و امیدوارم در تهران بازی خوبی داشته باشیم و به پیروزی برسیم.