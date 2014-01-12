آزار و اذیت دختران خردسال به بهانه کلاسهای خصوصی ورزش/ اعترافات مرد شیطان صفت در پلیس آگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته خانواده سه دختر 7 تا 11ساله با مراجعه به پلیس آگاهی استان خراسان رضوی راز جنایتهای سیاه مربی شیطان صفت را فاش کردند.

آنها در شکایت خود به ماموران گفتند: چندی قبل دختر خود را برای ورزش در رشته آرشیگان در یک باشگاه ورزشی در خیابان نیایش مشهد ثبت نام کردیم. مربی باشگاه مرد 60 ساله ای به نام آرش بود که پس از چند جلسه اعلام کرد دختران ما استعداد خوبی در این رشته دارند و بهتر است روزهای جمعه برای تمرین های اختصاصی به خانه او در منطقه قاسم آباد بیایند. ما هم به حرف های مربی 60 ساله اعتماد کرده و برای اینکه نام دخترانمان در کتاب گینس ثبت شود هر روز جمعه آنها را برای تمرین های اختصاصی به خانه آرش می بردیم. پس از چند جلسه تمرین متوجه تغییر رفتار دختران خود شده و پی بردیم که آرش به بهانه تمرین های اختصاصی دختر بچه ها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد.

سرهنگ حسین بیدمشکی، رییس پلیس آگاهی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار مهر، گفت: پس از طرح این شکایت کارآگاهان پلیس آگاهی با دستور قضایی، تحقیقات در این رابطه را آغاز کرده و در جریان بررسی های خود دریافتند متهم بدون داشتن مجوز در خانه اش اقدام به برگزاری کلاس های خصوصی کرده بود. با تکمیل تحقیقات، مرد 60 ساله دستگیر و برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل شد. متهم در ابتدا منکر هر جرمی شد، اما پس از روبرو شدن با کودکان لب به اعتراف گشود.

رییس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی در این باره اظهار داشت: مرد شیطان صفت در پشت بام خانه اش یک اتاقک درست کرده بود که کودکان را به بهانه تمرین در این اتاقک مورد آزار و اذیت قرار می داد.

سرهنگ بیدمشکی با اشاره به اینکه تحقیقات از متهم در پلیس آگاهی ادامه دارد، به خانواده ها هشدار دارد بدون شناخت کافی از افراد، فرزندان خود را در اختیار آنها قرار ندهند و در صورت تغییر رفتار فرزندان خود بلافاصله علت را جویا شده و درصدد رفع آن برآیند.