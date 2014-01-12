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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۰۱

کلانتری:

زیرساختهای مرز مهران باید فراهم شوند

زیرساختهای مرز مهران باید فراهم شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: زیرساختهای مرز مهران باید برای ارائه خدمات بیشتر به زائران فراهم شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر یکشنبه در نشست ساماندهی مرز مهران اظهار داشت: امسال  بیش از 48 هزار نفر در یک روز از مرز مهران به کشور عراق تردد داشتند.

کلانتری افزود: بالا بودن میزان رضایتمندی زائران از مرز مهران در بین دیگر مرزهای کشور در ایام اربعین حسینی، برنامه ریزی برای ارتقا خدمات بیشتر به زائران در سال آینده  دراین مرز و فراهم ساختن زیرساختها و امکانات در مرز از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول از دستگاه های مرتبط با مرز مهران خواست ظرف 15 روز آینده نسبت به مشخص کردن موارد آسیب پذیر و مشکلات و موانع مرز مهران و ارائه راهکار وپیشنهاد کارشناسی شده به ستاد ساماندهی مرز مهران اقدام کند.

معاون سیاسی استانداری ایلام از تردد بیش از 456 هزار نفر در کمتر از یک ماه در ایام اربعین حسینی از مرز مهران خبر داد.

کد مطلب 2212640

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