سرقت دهها میلیون دلاری از صرافان و تاجران ایرانی/ هشدار پلیس فتا در خصوص نقل و انتقال اینترنتی

سرهنگ حسین رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماههای اخیر عده ای از مجرمان سایبری و هکرها پس از شناسایی تاجران، صرافان و شرکتهای صادرات و واردات اقدام به هک ایمیل آنها می کنند. این مجرمان در صورتی که داد و ستد بین فروشنده و خریدار از طریق اینترنت انجام شود با هک و ساخت ایمیل مشابه فروشنده با خریدار تماس گرفته و اعلام می کنند حساب شرکت تغییر یافته و از این پس باید مبلغ معامله به حساب جدید واریز شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که ایمیل ساخته شده نسبت به ایمیل اصلی دارای تغییرات بسیاری جزئی است که در نگاه اولیه به چشم نمی آید.

به گفته معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا، خریداران یا وارد کنندگان کالا بدون اینکه موضوع را از شرکت فروشنده به صورت تلفنی استعلام کنند وجه را به حساب اعلام شده واریز می کنند. خریداران پس از اینکه محصول خریداری شده به دستشان نرسید موضوع را از فروشنده پیگیری می کنند که آن موقع فروشنده مدعی می شود هیچ وجهی به حسابش واریز نشده و در آن زمان جعلی بودن حسابها مشخص می شود.

رمضانی با اعلام اینکه تا کنون چندین میلیون دلار از حساب وارد کنندگان و صرافان ایرانی به همین روش کلاهبرداری شده است، تاکید کرد: این جرم بین المللی است و به این دلیل که بلافاصله پس از واریز وجه به حساب فرد کلاهبردار در کشور مقصد این پول برداشت و پس از چند بار گردش در حسابهای مختلف به مقاصد نامعلومی منتقل می شود پیگیریهای بین المللی نیز بسیار سخت و در برخی مواقع امکان پذیر نیست.

وی ضمن هشدار دوباره به صرافان، تاجران و شرکتهای صادرات واردات برای پیشگیری از این نوع کلاهبرداری گفت: بهتر است اگر صورت حساب دریافت و پرداخت از طریق ایمیل انجام شود آدرس ایمیل طرف معامله با نام و مشخصات ذخیره شود تا در صورتی که ایمیل جعلی ارسال شد قابل تشخیص باشد. ضمن اینکه باید آدرس ایمیلی که معاملات توسط آن انجام می شود بر روی سیستم مطمئن باز شود. همچنین اگر ایمیلی مبنی بر تغییر شماره حساب برای افراد ارسال شد بهتر است موضوع تلفنی با شرکت طرف قرارداد و فروشنده بررسی شود.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا افزود: واردکنندگان نیز باید در صورت ارسال حواله ارزی به خارج حواله را با نام خود ارسال کنند تا در صورت بروز مشکل امکان پیگیری وجود داشته باشد.