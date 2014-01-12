کاهش آسیب های اجتماعی در ایلام نیازمند راهکارهای ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری صبح یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان ایلام اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی استان برای ارتقا توسعه اجتماعی ضروری است.

وی بیان داشت: برای کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی باید راهکارهای ویژه ای ارائه شود.

وی با بیان اینکه باید برنامه های فرهنگی برای اقشار مختلف مردم جامعه اجرایی شود، تصریح کرد: بهره گیری از توان برنامه های پژوهش محور در این راستا ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با اشاره به اینکه کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی مستلزم راهکارهای ویژه است، ابراز داشت: باید تلاش کرد تا با کنترل آسیب های اجتماعی و عدم تحمیل هزینه های سنگین به دولت، زمینه های سلامت اجتماعی در جامعه را فراهم کرد.