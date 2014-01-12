تولید سالیانه 2000 تن ماهی در سد شهید کاظمی سقز

محمد پیشداد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سرانه مصرف ماهی در سطح کشور هشت کیلوگرم است، اظهار داشت: این رقم در شهرستان سقز بیش از شش کیلوگرم است و با توجه به ظرفيت هاي توليد ماهي انتظار مي رود اين ميزان افزايش يافته و به ميانگين كشوري برسد.

وی افزود: امسال در راستای بازسازی ذخایر آبزی سد شهید کاظمی از محل اعتبارات طرح توسعه آبزی پروری تعداد یک میلیون قطعه بچه ماهی گرمایی از خانواده کپور ماهیان با ترکیب چهار گونه فیتوفاگ 65 درصد، بیگهد 10 درصد، آمور علفخوار 10 درصد و کپور معمولی 15 درصد رهاسازی شد.

رئیس جهاد کشاورزی سقز به فصل صید ماهی اشاره کرد و ادامه داد: در راستای بهره برداری بهینه از منابع آبی استان صید ماهی از 27 مهر ماه آغاز شده و تا 15 اسفند امسال ادامه خواهد داشت.

پیشداد یادآور شد: عملیات صید و استحصال ماهی توسط شرکت تعاونی 904 صیادی و در قالب گروه بندی با استفاده از روش صید دام گستر و با رعایت دستورالعمل ها و نکات بهداشتی انجام شده است.

وی بیان کرد: سد شهید کاظمی با دارا بودن حدود پنج هزار هکتار یکی از مستعدترین منابع آبی استان در راستای امر آبزی پروری و صید و استحصال ماهی است که علاوه بر تامین قسمت عمده ای از پروتئین سفید شهرستان های همجوار، موجب مهاجرت معکوس و ایجاد اشتغال برای جمعیت زیادی از روستاهای حاشیه این سد کرده است.

رئیس جهاد کشاورزی سقز گفت: در حال حاضر سه تعاونی صیادی با تعداد حدود 400 عضو در سد شهید کاظمی اقدام به صید و استحصال ماهی می کنند.

54 هزار کندو عسل در سقز وجود دارد

رئیس جهاد کشاورزی سقز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس آخرین آمارگیری صورت گرفته در حال حاضر 54 هزار و 518 کندو عسل در شهرستان سقز وجود دارد.

پیشداد افزود: آمارگیری از زنبورستان های شهرستان سقز، همزمان با کل کشور به انجام رسید که بر مبنای این طرح اقدامات لازم بری آمادگی زنبورداران و اعلام آدرس استقرار زنبورستان آنها از طریق اطلاع رسانی به انجام رسید.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت برابر هماهنگی های صورت گرفته، نیروی انتظامی از انتقال کلنی های زنبور عسل جلوگیری به عمل آورد.

رئیس جهاد کشاورزی سقز ادامه داد: برابر نتایج حاصله از این آمارگیری، شهرستان سقز دارای تعداد 54 هزار و 518 کندو زنبور عسل است که تعداد دو هزار و 136 کندوی آن بومی و 52 هزار و 382 کندوی آن نیز مدرن است.

پیشداد یادآور شد: همچنین تعداد زنبورستان های شهرستان هزار و 286 واحد با هزار و 319 نفر شاغل است که مجموعا 295 هزار و 175 کیلوگرم عسل از این زنبورستان ها برداشت می شود.

زمینه سرمایه گذاری های جدید برای تولید گوشت سفید فراهم است

وی در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ظرفيت هاي شهرستان سقز در راستاي توليد گوشت سفيد بیان کرد: علاوه بر حفاظت از سرمایه گذاری های فعلی زمینه سرمایه گذاری های جدید برای تولید و اشتغال در بخش تولید گوشت سفید بیش از پیش فراهم شده است.

رئیس جهاد کشاورزی سقز گفت: با توجه به استعدادها و توانمندی های شهرستان سقز در زمینه تولید گوشت مرغ، در راستای حفاظت از سرمایه گذاری های انجام شده در این زمینه، توجه به مسئله بالا بردن کیفیت تولید و به ویژه امکان صادرات گوشت مرغ و فراهم کردن ضوابط و استانداردهای مورد نیاز این امر ضروری است.

پیشداد افزود: در همین راستا موضوع اتصال صنایع پیشین و پسین تولید گوشت سفید و تشکیل زنجیره تولید برای افزایش کیفیت که از ضوابط اولیه امکان صادرات گوشت مرغ است، در پائیز سال 92 مورد توجه قرار گرفت و تا کنون به منظور تشکیل این زنجیره جلسات متعددی برگزار شده است.

وی اظهار داشت: ماحصل این تلاش ها روشن شدن ضرورت افزایش کیفیت تولید، امکان صادرات برای تولید کنندگان و شناسایی و همراه کردن بخش های مختلف زنجیره بوده است که امیدواریم به زودی عملیات نهایی را شروع و گوشت مرغ که یکی از مزیت های نسبی این شهرستان است را بتوانیم صادر کنیم.