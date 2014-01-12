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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۳۸

مهدی نژاد:

مشکلات امروز ناشی از خودساخته نبودن افراد است

مشکلات امروز ناشی از خودساخته نبودن افراد است

بشرویه-خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بشرویه آموزش و پرورش را منشاء تحولی بنیادین دانست و گفت: مشکلات امروز ما به این دلیل است که برخی از افراد که وارد کار می‌شوند افراد خودساخته‌ای نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مهدی‌نژاد فرماندار شهرستان بشرویه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان ضمن تبریک آغاز امامت امام زمان(عج) گفت: این عید بزرگترین عید شیعیان است چرا که امام زمان امامی است که همه انبیا وعده داده‌اند که روزی ایشان منجی عالم بشرویت خواهند شد.

وی افزود: قطعا یاران حضرت مهدی از ایران اسلامی خواهند بود و زمینه ظهور به زودی در مملکت ایران اسلامی فراهم خواهد شد.

مهدی‌نژاد با بیان اینکه هر عمل خیری ظهور را نزدیک و هر گناه سبب تاخیر در ظهور می‌شود، اظهار داشت: لذا اعمال بندگان است که شرایط را آماده می‌کند.

فرماندار بشرویه با تاکید براینکه مباحث فرهنگی حرف اول را در بحث آماده سازی جامعه برای ظهور را می‌زند گفت: انقلاب ما نیز انقلابی فرهنگی است.

وی ادامه داد: قطعا اگر توجه زیربنایی به بحث فرهنگی در آموزش و پرورش شود مطمئنا در تربیت و پرورش انسان‌های سالم که زمینه ظهور را فراهم می‌کنندد موثر خواهد بود.

مهدی‌نژاد آموزش و پرورش را نیازمند تحولی بنیادین دانست و اظهار داشت: اگر ما آموزش و پرورشی صددرصد اسلامی داشته باشیم قطعا تمامی مشکلات در جامعه حل می‌شود.

فرمانداری بشرویه ضمن بیان اینکه فرزندان ما در طی یک دوره 12 ساله زیر نظر آموزش و پرورش هستند، گفت: باید در طی این دوره با فکر و فرهنگ اسلامی و قرآنی تربیت شوند در این صورت در آینده دچار مشکل نخواهیم شد.

وی بیان داشت: تمامی مشکلات امروز ما به این دلیل است که برخی از افراد که وارد کار می‌شوند افراد خودساخته‌ای نیستند که آموزش و پرورش می‌تواند این کار را به خوبی انجام دهد.

مهدی‌نژاد جایگاه آموزش و پرورش را جایگاه بالایی دانست و افزود: از طریق آموزش و پرورش می‌توان کمک بسیار موثری در پیشبرد اهداف جامعه داشته باشیم.

کد مطلب 2212679

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