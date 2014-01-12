مشکلات امروز ناشی از خودساخته نبودن افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مهدی‌نژاد فرماندار شهرستان بشرویه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان ضمن تبریک آغاز امامت امام زمان(عج) گفت: این عید بزرگترین عید شیعیان است چرا که امام زمان امامی است که همه انبیا وعده داده‌اند که روزی ایشان منجی عالم بشرویت خواهند شد.

وی افزود: قطعا یاران حضرت مهدی از ایران اسلامی خواهند بود و زمینه ظهور به زودی در مملکت ایران اسلامی فراهم خواهد شد.

مهدی‌نژاد با بیان اینکه هر عمل خیری ظهور را نزدیک و هر گناه سبب تاخیر در ظهور می‌شود، اظهار داشت: لذا اعمال بندگان است که شرایط را آماده می‌کند.

فرماندار بشرویه با تاکید براینکه مباحث فرهنگی حرف اول را در بحث آماده سازی جامعه برای ظهور را می‌زند گفت: انقلاب ما نیز انقلابی فرهنگی است.

وی ادامه داد: قطعا اگر توجه زیربنایی به بحث فرهنگی در آموزش و پرورش شود مطمئنا در تربیت و پرورش انسان‌های سالم که زمینه ظهور را فراهم می‌کنندد موثر خواهد بود.

مهدی‌نژاد آموزش و پرورش را نیازمند تحولی بنیادین دانست و اظهار داشت: اگر ما آموزش و پرورشی صددرصد اسلامی داشته باشیم قطعا تمامی مشکلات در جامعه حل می‌شود.

فرمانداری بشرویه ضمن بیان اینکه فرزندان ما در طی یک دوره 12 ساله زیر نظر آموزش و پرورش هستند، گفت: باید در طی این دوره با فکر و فرهنگ اسلامی و قرآنی تربیت شوند در این صورت در آینده دچار مشکل نخواهیم شد.

وی بیان داشت: تمامی مشکلات امروز ما به این دلیل است که برخی از افراد که وارد کار می‌شوند افراد خودساخته‌ای نیستند که آموزش و پرورش می‌تواند این کار را به خوبی انجام دهد.

مهدی‌نژاد جایگاه آموزش و پرورش را جایگاه بالایی دانست و افزود: از طریق آموزش و پرورش می‌توان کمک بسیار موثری در پیشبرد اهداف جامعه داشته باشیم.