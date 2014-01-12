تیم فوتبال پاس همدان میزبان آلومینیوم هرمزگان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پاس همدان امروز یکشنبه در استادیوم قدس همدان پذیرای تیم آلومینیوم هرمزگان می شود.

تیم پاس همدان در حالی به مصاف تیم هرمزگان می رود که برای نخستین بار عاشوری، سرمربی گری تیم پاس را عهده دار است.

تیم پاس همدان با انجام 13 بازی و کسب 14 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد و همچنین تیم آلومینیوم هرمزگان نیز با انجام 12 بازی و کسب 14 امتیاز در رده دهم جدول قرار دارد.

با توجه به اینکه هر دو تیم پاس همدان و آلومینیوم هرمزگان در جدول رده بندی دارای 14 امتیاز هستند اما تیم هرمزگان با یک بازی کمتر و تفاضل گل بهتر دو پله بالاتر از تیم پاس همدان قرار دارد.

بازی بین دو تیم پاس همدان و آلومینیوم هرمزگان روز یک شنبه، 22 دی ماه ساعت 14 در استادیوم قدس همدان برگزار می شود.

انتظار می رود که هواداران تیم پاس در این روزهای سرد زمستانی با تشویق های گرم خود تیم پاس را در این بازی همراهی و مورد حمایت قرار دهند.