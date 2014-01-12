برگزاری مسابقات بدنسازی و پرورش اندام یادواره دهه فجر در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت پرورش اندام استان زنجان افزود : مسابقه بدنسازی و پرورش اندام در بخش پرس سینه روز 25 بهمن برگزار می شود که قهرمان های خوبی در این رشته وجود دارند.

این مسابقه ده صبح در سالن ورزشی انقلاب زنجان برگزار می شود.

اعزام سنگنوردان زنجانی به مسابقات کشوری سرطناب آقایان جام (سیپان)



دومین دوره مسابقات کشوری سر طناب جام سیپان 26 و 27 دی در تهران برگزار می شود

در این مسابقات از استان های متعددی شرکت خواهند داشت که 20 ورزشکار از زنجان به این رقابتها اعزام خواهند شد.



افراد شرکت کننده در این مسابقات از زنجان محمد صادق یوسفی، علی نجفی، محمد رضا بیگدلی، جواد کرمی، محمد امین محمدلو، پوریا رسولی، محمد امین سلطانی، علی اله وردی، سهیل شکورینیا، محمد امین نوری، محمد رضا نوری، امیر محمد بخشی پور، وحید اجاقلو، امیر حسین جعفری، محمد سلطانی، حسین احمدی، امیر حسین بیات، علیرضا عزیزی، حامد جعفری، شایان خدایی فرد، محمد حسین بابامرادی وداود رکابی سر پرست تیم می باشد.

فردا هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتربسکتبال



در ادامه مسابقات لیگ برتربسکتبال باشگاههای کشور23 دی ساعت 16 فولاد هفت الماس قزوین در سالن بابایی این شهر میزبان همیاری زنجان خواهد بود.

در مقایسه آمار دو تیم در نتایج بدست آمده از مسابقات در نیم فصل دوم می توان به باخت تیم همیاری در مقابل مهرام و پتروشیمی بندر امام اشاره کرد، فولاد هفت الماس قزوین در مقابل شهرداری گرگان پیروز و در مقابل مهرام تهران شکست خورده است.



تیم همیاری زنجان با 13بازی 5 برد 18 امتیاز در رده ششم و تیم هفت الماس قزوین میزبان با 13بازی 5 برد 18 امتیاز درجایگاه هشتم جدول رده بندی قرار دارد.