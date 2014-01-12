اجرای محور الیگودرز - خمین در دو قطعه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی صبح یکشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان با اشاره به وضعیت محور الیگودرز - خمین در محدوده استان استان لرستان اظهار داشت: هم اکنون این پروژه در قالب دو قطعه از سوی پیمانکاران در حال اجرا است.

وی با اشاره محدوده این پروژه راهسازی در استان لرستان عنوان کرد: 16 کیلومتر از محور الیگودرز - خمین در استان لرستان قرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره به پیش بینی 20 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این محور عنوان کرد: این پروژه از سال گذشته آغاز شده و تا کنون از محل اعتبارات پیش بینی شده 560 میلیون تومان برای اجرای آن تخصیص یافته است.

ملکی با بیان اینکه با وجود عدم تخصیص اعتبار این پروژه از سوی پیمانکاران در حال اجرا است افزود: هم اکنون این پروژه هفت میلیارد تومان کارکرد دارد.

وی بیان داشت: با این اوصاف برای اجرای این پروژه بیش از شش میلیارد تومان به صورت تعهدی کار انجام شده است.

مدیر کل راه شهرسازی استان لرستان با اشاره به وضعیت فنی این پرژه راهسازی در استان عنوان کرد: خوشبختانه این پروژه با کیفیت مطلوب و همچنین نظارت لازم در حال اجرا است.

