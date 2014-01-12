نمایشگاه کاریکاتور کتاب در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین زاده صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از فعالیت 122 باب کتابخانه عمومی در استان کرمان خبر داد و گفت: به ازای هر 20 هزار نفر باسواد در کرمان یک کتابخانه عمومی وجود دارد.

وی با اشاره به وجود یک میلیلون و 450 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی کرمان اذعان داشت: در حال حاضر 100 هزار نفر عضو فعال کتابخانه ها در استان کرمان داریم.

این مسئول همچنین از اهدا 40 هزار متر مربع زمین توسط خیران کتابخانه ساز در کرمان خبر داد و افزود: 63 کانون ادبی کتابخانه‌ای، 24 کمیته نهضت مطالعه مفید، 61 انجمن کتابخانه، 23 کانون مطالعاتی کتابخانه‌ای و 66 کانون نهج‌ البلاغه و قرآن در استان کرمان فعالیت می کند.

حسین زاده در ادامه به نقش کتابخانوانی در افزایش آگاهی افراد جامعه اشاره کرد و گفت: در استانه سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه های ویژه ای از سوی این نهاد در نظر گرفته شده است.

وی از برگزاری نمایشگاه کاریکاتور کتاب در این دهه فجر خبر داد و گفت: عضوگیری رایگان متولدین 57 در کتابخانه های عمومی، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب، برگزاری مسابقات کتابخوانی به صورت مکتوب و اینترنتی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایام است.

وی ادامه داد: همچنین در این ایام شاهد برگزاری مسابقات نقاشی در سطح کتابخانه های عمومی و برپایی نمایشگاههای کتاب و عکس در سطح کانون های ادبی تحت پوشش خواهیم بود.

حسین زاده تصریح کرد: ما باید قدران شهدایی باشیم که برای این مرز و بوم و در راه آرمان های انقلاب جان خود را نثار کردند و لذا در ایام دهه فجر تجدید میثاق باآرمانهای شهدا و حضور در گلزار شهدا یکی دیگر از برنامه های در نظر گرفته شده است.

این مسئول در پایان یادآور شد: کتابخانه های عمومی نقش بسزایی در بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دارند و باید به خوبی از این ظرفیت بهره گرفته شود.

