سرپرست دانشگاه اراک منصوب شد/ نحوه برکناری رئیس سابق

دکتر رضا صادقی سرابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت حدود 18.30 فکسی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دانشگاه اراک ارسال شد که دراین حکم دکتر حسن حمیدی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه معرفی شده بود.

وی ادامه داد: برهمین اساس شب گذشته جلسه ای برگزار شد و تغییر و تحولات ایجاد شده اطلاع رسانی شده و پست سرپرست دانشگاه تحویل وی شد.

رئیس سابق دانشگاه اراک تصریح کرد: دکترحسن حمیدی به عنوان سرپرست دانشگاه اراک منصوب شده است.

وی ادامه داد: برای تدریس به دانشگاه لرستان بازخواهم گشت.

دکتر حسن حمیدی دانش‌آموخته فیزیک اتمی است.

به گزارش مهر، از زمان انتصاب توفیقی و پس از آن فرجی دانا به عنوان وزیر علوم، تاکنون از میان دانشگاههای دولتی، روسای دانشگاههای علامه، صنعتی اصفهان، یاسوج، خواجه نصیر، گیلان، پیام نور، علم و صنعت، اصفهان، تفرش، ارومیه، جندی شاپور و فردوسی مشهد ، شهید باهنر کرمان تغییر کرده بودند و رئیس دانشگاه اراک چهاردهمین رئیس دانشگاه است که تغییر می کند.