بارش 37,2 میلی متری باران در شهرستان پارسیان

احمد جاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش های دو روز گذشته این شهرستان اشاره کرد و گفت:سامانه بارش زا که از دو روز گذشته بر اساس اعلام مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی هرمزگان که از سمت غرب وارد شهرستان پارسیان شد که بر این اساس در مجموع میزان بارندگی از این سامانه بارش زا37,2 میلی متر در این شهرستان ثبت شده است.

وی گفت: بیشترین شدت و میزان بارندگی دو روز گذشته دیشب بود که به میزان 29 میلی متر باران در این شهرستان بارید.

جاسمی به سردترین روز زمستان در این شهرستان 8 درجه بالای صفر اشاره کرد و گفت:دمای هوای امروز پارسیان 14 درجه بالای صفر بوده و نسبت به روز گدشته یک درجه افزایش یافته است.

وي ميزان فعلي رطوبت هوا در شهرستان پارسیان را نيز 76 درصد اعلام كرد.

به گزارش مهر، با توجه به کشاورزی بودن شهرستان پارسیان، لزوم در جریان بودن کشاورزان این شهرستان از دمای هوا به ویژه در فصل زمستان که احتمال یخ زدگی محصولات کشاورزی وجود دارد لازم و ضروری است.