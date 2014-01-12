به گزارش خبرنگار مهر از استان یزد، سردار سيدمسعود جزايري، صبح يكشنبه در جمع الغديريان استان اظهار داشت: نظام، مذاكرات ژنو را مورد تاييد قرار داده زيرا معتقديم با مذاكره مي‌ توانيم بخشي از سختي ها و مشكلاتي كه دشمنان به ما تحميل كرده اند را برطرف كنيم.

وي تصريح كرد: به همين دليل نظام اسلامي، مذاكرات را پديده اي مثبت مي داند اما با بي اعتمادي كامل نسبت به طرف‌هاي مذاكره، پاي ميز حاضر مي‌شود.

جزايري خاطرنشان كرد: به طور قطع و يقين، دشمناني كه اين گونه براي ما مشكل ايجاد كرده اند، به اين زودي‌ها عقب‌نشيني نمي‌كنند و ما همواره اطمينان داريم كه آنها اقدامات ضد ايراني و ضد اسلامي خود را تداوم مي بخشند.

معاون امور بسيج و فرهنگ دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح بيان كرد: گرچه دست دشمن براي ما رو شده و ايران در كمال بي اعتمادي در اين مذاكرات حاضر مي‌شود، اما نمي‌توان دشمن را دست كم گرفت و بايد با هوشياري بسيار بالا و كامل در اين مذاكرات حاضر شد.

جزايري با بيان اينكه به احتمال زياد سوريه نيز در مذاكرات ژنو 2 شركت مي كند، عنوان كرد: ملت و دولت سوريه نيز كمترين اعتمادي به آمريكايي‌ها ندارند زيرا آنها جنگ را به سوريه كشاندند و به ملت آن تحميل كردند.

وي بيان كرد: سوريه نيز اميدوار است در اين مذاكرات بتواند حق اين ملت را بستاند.

دشمن شناسي ركني مهم در مقابله با دشمن است

معاون امور بسيج و فرهنگ دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اين اركان مقابله با دشمن، اظهار داشت: دشمن ‌شناسي، نخستين ركن مقابله با دشمن است زيرا تا دشمن را نشناسيم و مقتصات كار او را ندانيم، مبارزه و مقابله با او امكانپذير نيست.

جزايري بيان كرد: در دنياي امروز نيز دشمن ماهيتهاي متفاوتي دارد به همين دليل دشمن شناسي و توجه به اين مهم، اهميت بيشتري در دنياي امروز پيدا كرده است.

وي خاطرنشان كرد: دشمن يك روز با استفاده از ابزار ماديات و قدرت‌گرايي، روز ديگر با جنگ نرم، يك روز ديگر با اقدامات اقتصادي و... وارد ميدان مي‌شود و هر بار كه از اقدامات خود نتيجه نگيرد، روش ديگري را مورد آزمايش قرار مي‌ دهد.

جنگ نرم به طور جامع و مفصل در دستور كار دشمن قرار دارد

جزايري عنوان كرد: دشمن وقتی در جنگ نظامی نتوانست به خواسته‌هاي خود دست پیدا کند، جنگ نرم را به طور مفصل و جامع در دستور کار خود قرار داد و با این وسیله تلاش می کند جمهوری اسلامی ایران را به تغییر رفتار و در نتیجه به سرنگونی برساند اما خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران یک دوره جنگ سخت را با موفقیت در برابر طیف گسترده ای از دشمن طی کرده است.

وي تصريح كرد: امروز باید آحاد مختلف جامعه به خصوص نخبگان، دانشگاهیان، رسانه ها و اصحاب معرفت و بصیرت با برنامه ریزی تلاش کنند در جنگ دوم یعنی جنگ نرم دشمن را با ناکامی مواجه کنند و عبور از این گردنه می تواند فضاهای جدیدی را روبروی انقلاب اسلامی جامعه بشریت به وجود بیاورد.