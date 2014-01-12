کمبود اعتبار در بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری شمال کشور/ گیلان حتی یک فرهنگسرا ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع زیر بنا در حال ساخت است از مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان به شمار می رود و هم اکنون 80 درصد پیشرفت کار دارد.

توسعه زیر ساخت های فرهنگی و هنری با توجه به هجمه های گسترده دنیای غرب یک ضرورت اجتناب ناپذیر در جامعه است از اینرو مسئولان باید در این عرصه تلاش های وافر و کافی داشته باشند.

یک شهروند رشتی در این باره می گوید: در حال حاضر امکانات فرهنگی و هنری گیلان با توجه به ظرفیت های فرهنگی غنی استان به هیچ وجه پاسخگو نیست.

اکرم السادات اصغری افزود: شهرستان رشت به رغم داشتن فرهنگ کهن و غنی متاسفانه از داشتن زیر ساخت های فرهنگی محروم و مهجور است.

وی همچنین به تالار مرکزی رشت اشاره کرد و بر ضرورت تسریع در ساخت این پروژه مهم فرهنگی و هنری تاکید کرد.

امکانات فرهنگی و هنری گیلان پاسخگو نیست/روند ساخت تالار مرکزی رشت بسیار کند است

دیگری شهروند گیلانی به مهر گفت: مردم این دیار دارای فرهنگ غنی هستند، در این فرهنگ باورها و اعتقادات فراوانی دیده می شود که نشان دهنده آداب و رسوم این استان است.

رضا دقیقی افزود: برای حفظ و صیانت فرهنگ پربار گیلان باید زیرساخت های فرهنگی و هنری بطور چشمگیری توسعه یابد تا این فرهنگ در گذر زمان رنگ نبازد.

وی اذعان داشت: رشت یک شهرستان فرهنگی با مردمی مذهبی و پایبند به اصول و رفتار اجتماعی است.

شهروند دیگری که خود را دانشجو معرفی کرد به خبرنگار مهر افزود: روند ساخت تالار مرکزی رشت و سایر پروژه های فرهنگی و هنری استان گیلان بسیار کند است.

اسماعیل احمدی تصریح کرد: با توجه به جنگ نرم دشمنان مسئولان باید در راستای هرچه زودتر به بهره برداری رساندن پروژه های عمرانی فرهنگی و هنری تلاش مضاعف داشته باشند.

وی ادامه داد: گیلان به ویژه شهرستان رشت دارای ظرفیت فرهنگی و هنری بسیار خوبی است که باید از این پتانسیل ها به نحو مطلوب بهره برداری کرد.

استان گیلان دارای ریشه های غنی فرهنگی است بنابراین با توسعه زیر ساخت های فرهنگی و هنری می توان با کار علمی و کارشناسی این فرهنگ عظیم را به صورت شایسته و در خور شان به دنیا معرفی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در این خصوص می گوید: هفت پروژه بزرگ فرهنگی و هنری در سطح استان وجود دارد که از این تعداد شش پروژه استانی و تالار مرکزی رشت به عنوان تالار بزرگ شمال کشور تعریف شده است.

علی اسماعیل پور افزود: بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری شمال کشور که از مصوبات سفر هیئت دولت به گیلان است تحت عنوان تالار مرکزی رشت در حال ساخت است.

وی اظهارداشت: تالار مرکزی رشت بسیار بزرگ، حجیم، عمیق و جامع تعریف شده است بنابراین در تامین اعتبار این پروژه نیز باید تلاش وافر صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی تالار مرکزی رشت خبر داد و گفت: تاکنون برای این تالار 13 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی در ادامه دلیل اصلی کندی روند ساخت پروژه های فرهنگی و هنری گیلان را کمبود یا نبود اعتبار دانست و یادآورشد: باتوجه به شرایط گسترده جنگ نرم دشمنان سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت های فرهنگی یک ضرورت است.

بدون شک گیلان سابقه و توانمندی فرهنگی زیادی دارد و به عبارتی این خطه زیبایی شمالی سرای فرهنگی است اما متاسفانه هنوز یک فرهنگ سرا ندارد.

در حال حاضر 19 مجتمع فرهنگی و هنری در 14 شهرستان استان فعال و از طرفی مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستان های آستارا، لاهیجان، رضوانشهر، رشت ( تالار مرکزی ) و مجتمع فرهنگی سراوان در حال اجرا هستند که عمر ساخت این پروژه ها به ترتیب 12، 11، 8، 6 و 4 است.

عمر ساخت پروژه ها فرهنگی و هنری گیلان خیلی طولانی است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: گیلان دارای فرهنگ غنی و منحصر به فرد ایرانی و اسلامی است.

جبارکوچکی نژاد با اشاره به تالار مرکزی رشت افزود: تاکنون برای ساخت این پروژه 13 میلیارد تومان اعتبار هزینه و برای تکمیل ساخت و تجهیزات افزون بر 17 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

وی همچنین به مجتمع فرهنگی هزار نفری آموزش و پرورش گیلان که بیش از 15 سال در حال ساخت است، اشاه کرد و گفت: ساخت پروژه های عمرانی با اعتبارات دولتی سال ها به طول می انجامد بنابراین باید برای جذب اعتبارات ملی و همینطور بخش خصوصی همه تلاش کنند تا پروژه ها به پایان برسد.

نائب رئیس اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه بر ظرفیت های فرهنگی استان گفت: شناخت دقیق نسبت به ظرفیت های فرهنگی و استفاده از این ظرفیت ها می تواند یک هماهنگی و هم سویی برای مقابله با جنگ نرم به وجود آورد.

وی اذعان داشت: با توجه به اهمیت مجتمع های فرهنگی و هنری به عنوان زیر ساخت های فرهنگی که جایگاهی مهم در گسترش مسائل فرهنگی و دینی دارند بایستی بیشتر مدنظر مسئولان باشد.

کوچکی نژاد ادامه داد: احداث، تجهیز، توسعه و رفع مشکلات مساجد از دیگر راهکارهای اساسی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان است.

به هر ترتیب از حیث سوابق فرهنگی گیلان دارای پیشینه‌ ای بسیار روشن در کشور است و شخصیت‌ های بزرگی را در علوم مختلف به جامعه علمی ایران و حتی جهان تقدیم کرده ‌است.

بنابراین توجه به زیر ساخت های فرهنگی و هنری این خطه زیبایی شمالی می تواند نقش مهمی در تقویت و توسعه فرهنگ کشور ایفا کند.

فرماندار شهرستان رشت نیز در این ارتباط به اهمیت مسئله فرهنگ در جامعه اشاره کرد و گفت: فرهنگ اساس و زیر ساخت هر جامعه است.

سید ولی الله عظمتی ضمن اشاره به فرهنگ غنی در رشت افزود: این شهرستان دارای فرهنگی کهن و پربار است.

وی همچنین با بیان اینکه فعالیت‌ های فرهنگی زیر ساخت توسعه در سایر امور است، اظهارداشت: برای حفظ و صیانت فرهنگ گیلان به ویژه شهرستان رشت همه باید تلاش کنند.

تالار مرکزی رشت از شاخص‌ های فرهنگی گیلان است

فرماندار رشت در ادامه زیربنای تالار مرکزی رشت را 12 هزار متر مربع عنوان کرد و یادآورشد: تالار مرکزی رشت از شاخص‌ های فرهنگی گیلان است و هم اکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش مهر، پروژه احداث تالار مركزي رشت با پيشرفت فيزيكي 80 درصد شامل سالن كنسرت با ظرفيت هزار و 200 نفر، سالن تئاتر با ظرفيت 600 نفر، سالن تمرين تئاتر با ظرفيت 100 نفر، سالن موسيقي سنتي با ظرفيت 150 نفر و همچنين گالري هنرهاي تجسمي و فضاهاي نمايشگاهي، آرشيو موسيقي و كتاب تخصصي است.