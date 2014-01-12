  استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

طاهریان:

شکارچی باقرقره در دشت سیرخون دستگیر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس حفاظت محیط زیست خواف از دستگیری شکارچی باقرقره در دشت سیرخون این شهرستان خبر داد.

عباس طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شکارچی سابقه دار در دشت سیرخون این شهرستان که دستگیر و روانه زندان شد.

رئیس حفاظت محیط زیست خواف گفت: فردی سابقه دار که بدون مجوز شکار و با استفاده از سلاح غیر در دشت سیرخون اقدام به شکار 18 قطعه باقرقره کرده بود دستگیرشد.

طاهریان افزود: متخلف یاد شده که تاکنون بارها توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست خواف دستگیر و محاکمه شده دگر باره با تخلفی تازه و با نظر قاطع قضات دادسرای خواف روانۀ زندان تربت حیدریه شد.

وی از مأموران ساعی پاسگاه انتظامی قاسم آباد به سبب مشارکت ارزنده در بدام انداختن شکارچی غیر مجاز تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه در حوزۀ شهرستان خواف تعامل و همکاری مطلوبی فی ما بین نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و پرسنل انتظامی برقرار است  که این موضوع عرصه را بر متخلفان شکار و صید تنگ کرده است.

 

