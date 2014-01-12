نصب 1500 پلاک با عنوان ثمره طیبه بر روی درختان سیب سمیرم

عبدالرضا خودسیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور اولین دوره طرح شجره طیبه و ثمره طیبه در سال 1392 در شهرستان سمیرم به محوریت مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سمیرم اجرا شد .



وی افزود: در اجرای این طرح تعداد هزار و پانصد پلاک در عنوان ثمره طیبه و تعداد یکصد پلاک در عنوان شجره طیبه بر روی درختان شهرستان سمیرم نصب شد .



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان سمیرم بیان داشت: این طرح طرح جدیدی است که شهرستان سمیرم به عنوان اولین شهرستان استان اصفهان موفق به اجرای آن شده است و در حال حاضر هم در شهرستان های نطنز و اردستان در حال اجرا است .



وی تصریح کرد: در اولین دوره اجرای این برنامه در سال 1392 از مجموع درختان مذکور نزدیک دو هزار کیلو گرم سیب درختی از باغداران مشمول طرح جمع آوری شد و تحویل نیازمندان همان مناطق شد .



خودسیانی با تاکید بر اینکه امسال بیشترین تمرکز و استقبال از طرح شجره طیبه و ثمره طیبه در منطقه پادنا بوده است، گفت: پیش بینی می شود در سال 1393 تعداد دو هزار و پانصد پلاک نصب شود .



وی افزود: شجره طیبه طرحی است که بر طبق آن باغدار تعدادی از درختان خود را به عنوان سهم زکات مستحبی برای استفاده نیازمندان و برای برکت ، به محصولات باغی اهدا می کند در حالیکه که طرح ثمره طیبه فقط میوه درخت به عنوان زکات مستحبی برای تقسیم بین نیازمندان به کمیته امداد اهدا می شود .

