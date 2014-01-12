به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دریافتند که هرچقدر کودک زمان بیشتری را به تماشای تلویزیون اختصاص دهد، تغییرات عمیق تری در مغزش رخ می دهد.

یک تحقیق ژاپنی 276 کودک و نوجوان 5 تا 18 سال را که بین صفر تا چهار ساعت با میانگین حدود دو ساعت در روز تلویزیون تماشا می کردند بررسی کرده است.

اسکنهای ام آر آی مغزی نشان می دهد که کودکانی که تعداد ساعات بیشتری را در مقابل تلویزیون سپری کرده اند دارای حجم بیشتری از ماده خاکستری در مناطق اطراف قطب جلویی قشر مغز ( منطقه جلویی نیمکره قدامی) بودند.

نویسندگان این تحقیق از دانشگاه توهوکو اظهار داشتند: اما این افزایش حجم یک مسئله منفی بود چرا که این امر موجب کاهش هوش کلامی می شود.

آنها اظهار داشتند که ماده خاکستری با وزن بدن قابل مقایسه است و این مناطق مغزی باید در زمان کودکی به دور از هرگونه حجم اضافی باشد تا بتواند عملکرد موثری داشته باشد.

آنها این حقیقت را مورد تأکید قرار دادند که برخلاف یادگیری یک ابزار موسیقی، برنامه های تلویزیونی الزاما مغز کودک را به سطح بالاتری منتقل نمی کند. وقتی این نوع افزایش ها در این سطحی که هنوز تجربه ای صورت نگرفته مشاهده می شود عملکرد شناختی کمتر شده و تحت تأثیر قرار می گیرد.

نویسنده اظهار داشتند که تأثیر تماشای تلویزیون در رشد ساختاری مغز پیش از این مورد بررسی قرار نگرفته بود.

نتایج این تحقیق در مجله قشر مغز منتشر شده است.