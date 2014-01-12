گندم رقم پیشگام برای نخستین بار در استان در فریدونشهر کشت شد

علیرضا کریمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای اجرای این طرح 20 تن گندم اصلاح شده رقم پیشگام به صورت یارانه ای در بین کشاورزان توزیع شد که این میزان گندم در شرایط آیباری محدود در مناطق سردسیر مناسب است.



وی با اشاره به محدودیت منابع آب در فریدونشهر افزود: مزارع گندم ابی در خرداد ماه و اوایل تیرماه با مشکل کمبود اب مواجه می شوند که منجر به افت عملکرد این محصول در منطقه می شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان فریدونشهر ادامه داد: رقم پیشگام گندمی در هر دو شرایط آبیاری نرمال و کم آبیاری محصول بیشتر و مطمئن تری را تولید می کند.

وی اضافه کرد: این رقم گندم در مزارع آبی مناطق سردسیر کشور حدود 8 تن در هکتار و عملکرد آن در شرایط محدود آبیاری حدود 5 تن در هکتار بوده و در مقایسه با سایر ارقام مورد کشت در مزارع آبی و نیمه آبی ( الوند) از عملکرد بیشتری برخوردار است.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی و محدودیت منابع آبی این نوع از گندم برای مزارع شهرستان فریدونشهر مناسب است و در مقابل بیماری های زنگ زرد و قهوه ای مقاوم بوده و از کیفیت نانوایی بالایی برخوردار است.