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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۳

رئیس شورای اسلامی شهر:

مردم ابرکوه خواستار فرماندار بومی هستند

مردم ابرکوه خواستار فرماندار بومی هستند

ابركوه - خبرگزاري مهر: رئیس شورای اسلامی شهر ابرکوه گفت: اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه به عنوان نمایندگان مردم اعتقاد دارند که شهرستان ابرکوه در دولت تدبیر و امید نیز نیازمند فرماندار بومی است و این مطالب را در نامه ای به استاندار یزد منعکس کرده اند.

سید نبی رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات این شهرستان اظهار داشت: اگرچه ابرکوه در قلب ایران اسلامی و به عنوان دروازه ورودی استان یزد از مزیت‌ها و موقعیت‌هایی بزرگ همچون نیروی انسانی توانمند، قرار گرفتن در طریق الرضا(ع) و شاهراه ارتباطی جنوب غرب به شمال شرق، معادن و مواهب سرشار طبیعی و... بهره مند است اما با وجود تلاش های صورت گرفته به ویژه در سال های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، همچنان از محرومیت هایی اساسی و تعیین کننده به ویژه در حوزه های زیرساختی و سرمایه گذاری رنج می‌برد.

وی بيان كرد: این مهم باعث شده که همچنان معضل بیکاری و مهاجرت به عنوان مهمترین تهدید توسعه در منطقه مستعد ابرکوه به صورت بزرگ و برجسته‌ای خودنمایی کند.

رسولی عنوان كرد: اعضای شورای اسلامی شهر ابرکوه به عنوان نمایندگان قانونی مردم، اعتقاد دارند که بدون تردید با اتکال به قدرت لایزال الهی و با ایمان و امید به آینده و با استفاده از تدبیر و تخصص می توان به مقابله با کاستی ها و کمبودهای موجود پرداخت و با استفاده بهینه از منابع طبیعی و انسانی ابرکوه آیندهای پرامید را برای آن تصویرکرد.

وی با اشاره به اينکه همیشه و در هنگام تغییر دولت ها شاهد تغییرات فرمانداران نیز هستیم، اظهار داشت: بدون تردید نخستین گام لازم در راستای محرومیت زدایی از این شهرستان، انتخاب مدیری متخصص و مجرب، اهل تعامل و استفاده از خرد جمعی، دارای قدرت اجتماعی و پشتوانه مردمی، آشنا به نیازها و نواقص منطقه، همسوی با دولت و رأی اکثریت مردم و باانگیزه و پرتوان در مسند فرمانداری شهرستان است که بتواند وظیفه راهبری عمومی فعالیت های مختلف شهرستان را به شایستگی بر عهده گیرد.

رسولی عنوان كرد: بر این اساس شورای اسلامی شهر ابرکوه در نامه ای به استاندار یزد خواستار توجه ایشان به انتخاب یک فرماندار بومی واجد شرایط شده است.

کد مطلب 2212744

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