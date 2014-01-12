35 معتاد کارتن خواب در سطح شهر زاهدان شناسایی و جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اشرفی با بیان اینکه در سیزدهمین مرحله طرح پاکسازی معتادان پر خطر تعداد 35 معتاد از مناطق و پاتوق های آلوده جمع آوری شده است صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: در این طرح که با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام شد مناطق آلوده سطح شهر مورد پاکسازی قرار گرفت و معتادان جمع آوری به مراکز غربالگری هدایت شدند.

وی افزود: در این راستا پس از انجام آزمایشات پزشکی تعداد 28 معتاد پرخطر با مجوز مقام مقضایی به مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در 100 کیلومتری شهر زاهدان هدایت شدند.

وی بیان داشت: طبق قانون معتادان کارتن خواب و پرخطر زیر 16 سال و همچنین بالای 75 سال به مرکز ماده 16 ترک اعتیاد اعزام نمی شوند و درمان آنها از طریق بخش های خصوصی، مراکز سازمان بهزیستی و با همکاری خانواده هایشان پیگیری می شود.

اشرفی یادآور شد: مركز درمان و كاهش آسيب تل سياه زاهدان با هدف درمان معتادان پر خطر در خارج از شهر زاهدان ايجاد شده است که افراد منتقل شده به این مرکز پس از گذراندن طول دوره درمان به مدت 3 ماه به زندگی سالم و جامعه باز خواهند گشت.