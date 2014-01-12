دور نهم لیگ برتر شطرنج گلستان پایان یافت/تیم شیدا بهپوش گرگان در صدر

مرتضی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: با برگزاری دور هشتم و نهم لیگ برتر و دسته اول شطرنج استان گلستان تیم های "شیدا بهپوش" گرگان و "خان ببین" در صدر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در دور هشتم و نهم رقابت های لیگ برتر و دسته اول شطرنج استان گلستان 8 دیدار انجام شد و در خاتمه تیم های "شیدابهپوش" گرگان و "خان ببین" در صدر لیگ های برتر و دسته اول ایستادند.

گرزین تصریح کرد: در پیکارهای دور هشتم لیگ برتر "شیدابهپوش" 4 بر صفر "مدرسه تلاش" را شکست داد و "فنی مهندسی ارگ" با نتیجه 3.5 بر 0.5 "لبنیات سبزدشت" را از پیش رو برداشت.

به گفته او، در دور نهم این دسته، "شیدا بهپوش" با نتیجه 4بر صفر "نیک سام" را شکست داد و "فنی مهندسی ارگ" در مقابل "علی آباد" با نتیجه 2.5 بر 1.5 پیروز شد .

خان ببین در صدر لیگ دسته اول

عضو هیات رییسه هیات شطرنج شهرستان گرگان در خصوص نتایج لیگ دسته اول اظهار داشت: در مسابقات دسته اول تیم "خان ببین" 3 بر 1 "گزینه2" را شکست داد و "کابیران" با نتیجه 4 بر صفر در مقابل "ستارگان" پیروز شد.

او افزود: "خان ببین" در دیداری دیگر به مصاف "کلاله" رفت و توانست 3 بر یک این تیم را شکست دهد. "کابیران" نیز با نتیجه 4بر صفر "پیشکسوتان" را مغلوب کرد.

به گفته گرزین با نتایج به دست آمده در پایان دور نهم لیگ برتر تیم "شیدا بهپوش" با 28.5 امتیاز در صدر ایستاد و تیم های "فنی مهندسی ارگ" با 26 امتیاز دوم شد و "علی آباد" در جایگاه سوم ایستاد.

در لیگ دسته یک نیز تیم های "خان ببین" با 29 و "کابیران" با 26 امتیاز اول و دوم شدند و "بندرگز" در مکان سوم جای گرفت.

