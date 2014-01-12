لزوم توسعه و مستندسازی آئين معنوي تعزیه/ 24 تعزیه در کرمان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثارالله انکوتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به گرایش جوانان به هنر معنوی شبیه خوانی می توان از این ظرفیت برای انس و آشنایی هر چه بیشتر جوانان با سیره ائمه اطهار( ع) استفاده کرد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه آیین معنوی تعزیه اظهار داشت: به همین منظور مستند 20 دقیقه ای" شبیه خوانی ده زیار" به همت هيئت تعزيه خواني حضرت ابوالفضل (ع) روستاي ده زيار و همكاري صدا و سيماي استان کرمان تولید شد.

مدير اجرايي هيئت تعزيه خواني حضرت ابوالفضل( ع) روستاي ده زيار، علی امانی را کارگردان این مستند معرفی کرد و گفت: د این مستند ضمن به تصویر کشیدن سختی های آماده شدن یک گروه برای اجرای تعزیه به قدمت و مردمی بودن این هنر اسلامی در روستای ده زیار توجه شده است.

وی بر لزوم به روز شدن هنر تعزیه تاکید و تصریح کرد: طی ایام محرم و صفر 24 مجلس تعزیه در کرمان توسط گروه تعزیه منتخب بخش چترود از روستاهای هوتک، ده زیار و سرآسیاب اجرا شد.

مسئول گروه تعزیه منتخب بخش چترود یادآور شد: شبیه خوانی هنری دینی و مذهبی است که ریشه در باورهای دینی مردم دارد و به همین دلیل از جایگاه ویژه ای در بین مردم برخوردار است.

وی با اشاره تعداد اندک گروه های تعزیه خوان حرفه ای در کرمان گفت: باید مجالس تعزیه خوانی در طول سال ادامه داشته باشد و با برگزاری دوره های آموزشی سعی در بالا بردن سطح کیفی این آیین معنوی شود.