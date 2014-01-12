به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده عصر روز گذشته 21 دی‌ماه به تماشای فیلم سینمایی "شیار 143 " به کارگردانی نرگس آبیار نشست.

شهیندخت مولاوردی حقوق‌دان، پژوهشگر و فعال امور زنان و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده پس از نمایش این فیلم گفت: همیشه از حضور زنان در پشت جبهه تصویری کلیشه ای با نقش‌هایی صوری و ظاهری ثبت شده است اما فیلم "شیار 143 " به بهترین شکل نقش و سهم زنان به عنوان مادر، خواهر و همسر در سال های دفاع مقدس را تصویر می‌کند و به خوبی به ما نشان می دهد که زنان چه نقش تعیین کننده و تاثیرگذاری در این سال ها داشته اند.

مولاوردی که به همراه تعدادی از همکارانش به تماشای این فیلم نشسته بود در ادامه افزود: این فیلم جایگاه واقعی زنان را به تصویر می کشد و نشان می دهد و از این زاویه برای اولین بار است که به چنین موضوعی پرداخته می شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان بیان کرد: امیدوارم با توجه و عنایت به نقش و سهم زنان در جامعه و اهمیت مدیوم سینما، این فیلم چه در جشنواره فجر و چه در اکران عمومی به بهترین شکل دیده شود تا کمک بزرگی برای ترویج این نوع نگاه و همچنین ماندگاری نقش زنان در جشنواره فیلم فجر باشد.

فیلم سینمایی "شیار 143" دومین ساخته‌ بلند سینمایی آبیار است که مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی، جواد عزتی، حسام بیگدلو، یداله شادمانی، زهرا مرادی، علی نفیسی، حمیده صادقی، سامان صفاری، محیا دهقانی و... به عنوان بازیگر در آن حضور دارند و توسط محمد حسین قاسمی و ابوذر پورمحمدی در بخش خصوصی تهیه شده است.