"جان تری" در اندیشه بازگشت به تیم ملی انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال انگلستان در ماه مارس در دیداری دوستانه با دانمارک رو به رو می‎شود و "جان تری" علاقمند است تا در این بازی حضور داشته باشد.

کاپیتان چلسی در ماه سپتامبر سال 2012 و پس از اینکه اتحادیه فوتبال انگلستان وی را متهم کرد به "آنتون فردیناند"، مدافع کویینزپارک رنجرز، توهین نژادپرستانه کرده، به فوتبال ملی خود پایان داد.

"روی هاجسون" در ماه نوامبر بازگشت جان تری به تیم ملی انگستان را رد کرده است. البته در حال حاضر "فیل جونز" و "کریس اسمالینگ" گزینه های خوبی برای خط دفاعی انگلستان به شمار می آیند اما هر دو گاه و بیگاه مصدوم می شوند. "گری کیهیل" و "فیل جگیلکا" هم گزینه های حضور در دفاع هستند و اکنون باید دید هاجسون چه تصمیمی در خصوص بازگشت جان تری خواهد گرفت.