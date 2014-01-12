آخوندی همچنان پیگیر افزایش سقف وام مسکن است

علی چگینی در گفتگو با مهر در خصوص احتمال افزایش سقف وام 35 میلیون تومانی مسکن، اظهار داشت: وزیر هنوز به دنبال افزایش وام است و احتمال دارد که در آینده با یک سیستم و فرآیند دیگری سقف این وام افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شورای پول و اعتبار این وام را تصویب کرده است، گفت: اما ممکن است در آینده نیز تغییراتی در وام مسکن داشته باشیم و به دنبال افزایش وام در قالب دیگری هستیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش وام مسکن طرحی متفاوت از مابقی طرح های وزارتخانه در بخش مسکن است، افزود: این وام برای عامه مردم است و هر کسی در هرجای کشور می‌تواند این وام را خریداری کند در حالیکه طرح‌های دیگری وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن اجتماعی تفاوت زیادی با این سیاست دارد.

چگینی در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای مسکن اجتماعی، اظهار داشت: در حال حاضر مشغول بررسی ابعاد این طرح هستیم و هنوز ابعاد جزئی آن مشخص نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در طرح مسکن اجتماعی وام هایی با ارقام بالا تعریف نشده است زیرا متقاضیان این نوع مسکن از اقشار ضعیف جامعه هستند که توانایی بازپرداخت وام های سنگین را ندارند.