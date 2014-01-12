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۲۲ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

آخوندی همچنان پیگیر افزایش سقف وام مسکن است

آخوندی همچنان پیگیر افزایش سقف وام مسکن است

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به پیگیری عباس آخوندی برای افزایش سقف وام مسکن اشاره کرد و گفت: در مسکن اجتماعی وام‌هایی با ارقام سنگین تعریف نمی‌شود.

علی چگینی در گفتگو با مهر در خصوص احتمال افزایش سقف وام 35 میلیون تومانی مسکن، اظهار داشت: وزیر هنوز به دنبال افزایش وام است و احتمال دارد که در آینده با یک سیستم و فرآیند دیگری سقف این وام افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شورای پول و اعتبار این وام را تصویب کرده است، گفت: اما ممکن است در آینده نیز تغییراتی در وام مسکن داشته باشیم و به دنبال افزایش وام در قالب دیگری هستیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش وام مسکن طرحی متفاوت از مابقی طرح های وزارتخانه در بخش مسکن است، افزود: این وام برای عامه مردم است و هر کسی در هرجای کشور می‌تواند این وام را خریداری کند در حالیکه طرح‌های دیگری وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن اجتماعی تفاوت زیادی با این سیاست دارد.

چگینی در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای مسکن اجتماعی، اظهار داشت: در حال حاضر مشغول بررسی ابعاد این طرح هستیم و هنوز ابعاد جزئی آن مشخص نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در طرح مسکن اجتماعی وام هایی با ارقام بالا تعریف نشده است زیرا متقاضیان این نوع مسکن از اقشار ضعیف جامعه هستند که توانایی بازپرداخت وام های سنگین را ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2212789

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