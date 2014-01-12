3 سرفصل جدید حسابداری در مقطع ارشد تکمیل شد

دکتر احمد احمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازنگری سرفصل‌های رشته حسابداری گفت: سه سرفصل حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد تکمیل شد.

وی ادامه داد: براین اساس رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد بازنگری شده و رشته های حسابداری مدیریت و حسابرسی برای اولین بار در مقطع ارشد راه اندازی شد.

سرپرست کميته برنامه ريزي حسابداري وزارت علوم افزود: درحال حاضر نیز بازنگری سرفصل کارشناسی حسابداری در دستور کار قرار دارد ، هفته جاری نیز اعضای کميته برنامه ريزي حسابداري در وزارت علوم درخصوص بازنگری سرفصل کارشناسی حسابداری جلسه خواهند داشت.

وی با بیان اینکه بعد از اتمام بازنگری سرفصل مقطع کارشناسی حسابداری بازنگری دکتری حسابداری آغاز خواهد شد، افزود: بازنگری سرفصل‌ها و دروس حسابداری با توجه به نیازهایی که وجود داشت از سال گذشته آغاز شد.

احمدپور یادآورشد: سرفصل‌‌هایی که در این رشته وجود دارد مربوط به دهه 60 است و در حال حاضر کمیته برنامه ریزی حسابداری مشغول بازنگری سرفصل‌ها و دروس رشته حسابداری در مقطع کارشناسی است.