حمایت نظامیان سابق پاکستان از مشرف/ رقابت تنگاتنگ دهلی نو و اسلام آباد در زمینه هسته‌ ای

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن از تجمع صدها نظامی سابق پاکستان در لاهور به نشانه حمایت از پرویز مشرف رئیس‌ جمهوری پیشین خبر داد که در صورت اثبات اتهام خیانت به کشور حبس ابد یا اعدام در انتظار وی است.



حامیان مشرف همچنین از ادامه تظاهرات و تجمعات در مناطق دیگر پاکستان خبر داده و محکومیت مشرف را انتقام شخصی نواز شریف نخست‌ وزیر پاکستان خوانده و تاکید کردند که مشرف وفادار به کشور بوده و هرگز اقدامی را در تضاد با منافع ملی کشور انجام نداده است.



شینهوا نیز از زخمی شدن یک پاکستانی در جریان تیراندازی نیروهای هندی در خط کنترل دو کشور در منطقه کشمیر با وجود توافق دهلی نو و اسلام آباد برای تحقق آتش‌ بس 2003 خبر داد.



ارتش پاکستان مدعی تیراندازی نیروهای هند در پست نگهبانی جامو به سوی یک غیرنظامی شد که در حال جمع آوری چوب خشک بوده و ناگهان از خط کنترل عبور کرده است.



ارتش پاکستان همواره ارتش هند را متهم کرده که در منطقه کشمیر از خط کنترل که کشمیر آزاد و تحت کنترل هند را از هم جدا می کند، عبور کرده و در این بازرسی با ارتش پاکستان درگیر شده است.



کشمیر منطقه مورد مناقشه دو دهلی نو و اسلام آباد است و تاکنون تلاش نه چندان جدی مجامع بین المللی برای حل و فصل این اختلاف مرزی بین دوطرف به نتیجه ای منجر نشده است.



آسوشیتد پرس نیز در خبری می نویسد: بر اساس نتایج یک تحقیق در آمریکا، پاکستان از نظر اتخاذ تدابیر جدید در زمینه ایمنی امور هسته‌ ای خود از هند سبقت گرفته است.



در ادامه این گزارش آمده است که پاکستان از بین 25 کشور رتبه 22 و هند رتبه 23 را پس از چین که رتبه 20 را در زمینه ایمنی امور هسته‌ ای خود کسب کرده به دست آوردند.