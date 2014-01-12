کیوی مازندران در راه بازارهای هدف/ صادرات 2400 تن محصول

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران صبح یکشنبه در نشست صادرات با اشاره به ارزش صادرات یک میلیون و 973 هزار دلاری کیوی استان در سالجاری بیان داشت: ارمنستان، ترکمنستان، آذربایجان، عراق، لبنان و کشورهای خلیج فارس از دیگر مقاصد صادرات کیوی استان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه میزان صادرات کیوی استان سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 20 ردصد داشته است، افزود: همچنین حجم صادرات کیوی استان 9 ماه امسال به دو هزار و 348 تن افزایش یافته است.

محمدپور، میزان وزنی صاردات کیوی استان در 9 ماهه سال قبل را هزار و 865 تن اعلام کرد و از افزایش 26 درصدی حجم صادرات کیوی استان در سالجاری خبر داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: ارزش محصولا کیوی صادراتی استان نیز امسال 323 هزار دلار بیشتر شده است.

وی با اشاره به رتبه اول استان مازندران در تولید کیوی در کشور عنوان کرد: زمینهای مناسب و حاصلخیز، شرایط آب و هوایی و بارشهای فراوان، موقعیت استان بویژه مناطق غربی را در زمینه تولید کیوی ممتاز کرده است.