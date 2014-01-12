به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و شبکه چهار سیما، پیش از ظهر امروز یکشنبه 22 دی با حضور منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و تقی رستم‌وندی مدیر شبکه چهار سیما در ساختمان مرکزی شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

واعظی در ابتدای این برنامه گفت: ما به عنوان کشوری که قرار است در رده کشورهای پیشرفته قرار داشته باشد، باید کاری کنیم تا اوقات فراغت مردم بیشتر به کتاب اختصاص یابد و مردم کتابخوانی داشته باشیم. امروز بیشترین وقت مردم ما به دیدن برنامه‌های تصویری اختصاص پیدا می‌کند. بعد از برنامه‌های تصویری، مطالعه و موسیقی جایگاه‌ دوم را دارند و معمولاً بین 70 تا 75 دقیقه از وقت روزانه مردم را به خود اختصاص می‌دهند. البته موسیقی در کنار کارهای دیگر قرار دارد و هنگام انجام این کارها به موسیقی گوش داده می‌شود، اما مطالعه این‌گونه نیست.

وی افزود: اگر مردم ما روزی 8 تا 10 ساعت اوقات فراغت دارند، دومین رتبه این اوقات به مطالعه و موسیقی اختصاص دارد. بعد از این دو نیز ورزش، بازی و بقیه موارد قرار دارند که زیر 40 تا 50 دقیقه از وقت مردم را به خود اختصاص می‌دهند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: اگر بتوانیم قصد داریم با کمک رسانه ملی، آموزش و پرورش و دیگر نهادهای کشور، سهم مطالعه را از اوقات فراغت مردم بیشتر کنیم تا جامعه فرهنگی‌تری داشته باشیم و خلاقیت بیشتری در جامعه گسترش پیدا کند؛ و در جایگاه قله کشورهایی که در توسعه علم و فرهنگ جهانی سهم دارند، قرار بگیریم. به همین دلیل هم موضوع سرانه مطالعه، یکی از مسائل مهم و راهبری در مدیریت فرهنگی جامعه ماست. تفاهمنامه امروز هم دربردارنده منافع ملی و در حوزه مدیریت فرهنگ عمومی کشور است که امیدواریم با اجرایی شدنش توسط دو طرف، موجب خیر و برکت باشد.

در ادامه رستم‌وندی گفت: سخنانش آقای واعظی نشان‌دهنده عزم ملی برای ارتقای سطح فرهنگ در کشور است. دو سال است که شورای کتاب سیما تشکیل شده است و وظیفه اصلی‌اش سیاست‌گذاری و هماهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی در سیماست. یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی این شورا،‌ گفتن بازخورد، مخاطب‌سنجی و در نهایت هدف اصلی‌اش تلاش برای تحقق نهضت کتابخوانی در کشور است تا در نتیجه آن به نقطه‌ای برسیم که نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دیگر نهادهای مربوط، یک جریان گسترده فرهنگی را در کشور شکل دهند و نتایجش نسل به نسل منتقل شود.

مدیر شبکه چهار سیما افزود: فعالیت‌های مربوط به کتاب و کتابخوانی، کاری نیستند که بشود در کوتاه مدت به آن‌ها سامان داد و سریع به نتیجه رسید. همکاری امروز ما با نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، یک مبنای خوب است که باید سعی کنیم در دراز مدت ادامه داشته و به ثمر بنشیند. امیداوریم نه تنها شبکه چهار که همه شبکه‌های سیما هم به بحث کتاب و کتابخوانی ورود پیدا کنند تا شاهد جهش بزرگ در این حوزه باشیم. باید تلاشمان بر این نکته متمرکز باشد که با هم‌افزایی انرژی دستگا‌ه‌های مختلف، تحولات چشمگیری در حوزه کتابخوانی در کشور ایجاد کنیم. باید چهارچوب تفاهمنامه را یک مبنا تلقی کنیم و امیداوریم که در آینده این همکاری‌ها گسترده‌تر شود.